Definidos adversários de Botafogo e Bragantino na Pré-Libertadores

A Conmebol sorteou nesta terça-feira (19) os confrontos da fase preliminar da Copa Libertadores 2024, que reunirá 24 clubes, entre eles Botafogo e Red Bul Bragantino. O sorteio, na sede da entidade, em Assunção (Paraguai), definiu que os times brasileiros estrearão fora de casa, na segunda fase, entre os dias 20 e 22 de fevereiro. O adversário do Bragantino na estreia será o Águilas Doradas (Colômbia). Já o Botafogo medirá forças contra o vencedor de Aurora (Bolívia) x Melgar (Peru), que jogam antes, entre 6 e 15 de fevereiro de 2024.

A Pré-Libertadores distribui quatro vagas para a fase de grupos do torneio principal que começa em 3 de abril do ano que vem, com 28 clubes já assegurados, entre eles seis brasileiros ( Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo).

A fase preliminar terá três etapas, com jogos de ida e volta, e terminará em 14 de março. Os times brasileiros decidirão em casa a classificação para a terceira e última fase.

Confrontos*

Primeira fase

Jogo 1: Puerto Cabello (VEN) x Defensor Sporting (URU) -

Jogo 2: Aurora (BOL) x Melgar (PER)

Jogo 3: Aucas (EQU) x Nacional (PAR)

Ida: entre 6 e 8 de fevereiro

Volta: entre 13 e 15 de fevereiro

Segunda fase

Águilas Doradas (COL) x Red Bull Bragantino (BRA)

Vencedor Jogo 3 x Atlético Nacional (COL)

Always Ready (BOL) x Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG) x Colo-Colo (CHI)

Sportivo Trinidense (PAR) x El Nacional (EQU)

Vencedor Jogo 1 x Nacional (URU)

Portuguesa (VEN) x Palestino (CHI)

Vencedor Jogo 2 x Botafogo (BRA)

Ida: entre 20 e 22 de fevereiro

Volta: entre 27 e 29 de fevereiro

Terceira fase

Duelos a serem definidos