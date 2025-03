LeBron James é 1º jogador da NBA a marcar 50 mil pontos na carreira

LeBron James atingiu outro marco em sua carreira sem precedentes na NBA na terça-feira (4), tornando-se o primeiro jogador a marcar 50.000 pontos no total depois de acertar um arremesso de três pontos no primeiro quarto da vitória do Los Angeles Lakers sobre o New Orleans Pelicans em Los Angeles.

James entrou no jogo com 49.999 pontos combinados em temporada regular e playoffs e acertou um arremesso de três pontos para acrescentar outro momento marcante à sua carreira histórica.

"São muitos pontos", disse James após o jogo. "Sou muito abençoado por poder somar tantos pontos na melhor liga do mundo e com os melhores jogadores do mundo ao longo de minha carreira. "Portanto, é muito especial."

LEBRON JAMES STARTS THE 50,000 POINTS CLUB 🚨👑



Counting regular season & playoffs...



Another spectacular feat for @KingJames! 👏 pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz — NBA (@NBA) March 5, 2025

James, de 40 anos, já detém o recorde de maior número de pontos em temporadas regulares, depois de conquistar o título de cestinha máximo da história da NBA de Kareem Abdul-Jabbar, também um ídolo dos Lakers, em fevereiro de 2023.

O nativo de Akron, Ohio, também detém o recorde de pontuação de todos os tempos nos playoffs, que ele arrebatou da lenda do Chicago Bulls, Michael Jordan, em maio de 2017.

James não mostrou sinais de desaceleração em sua 22ª temporada na liga.

Ele foi nomeado o Jogador do Mês da Conferência Oeste da NBA em fevereiro, ampliando seu recorde na liga para 41 prêmios mensais, incluindo três com o Lakers.

Ele também é o jogador mais velho a ganhar o prêmio, superando o recorde anterior estabelecido por Karl Malone (37 anos) com o Utah Jazz em novembro de 2000.

James, quatro vezes campeão da NBA, e o Lakers estão em franca ascensão desde que adquiriram Luka Doncic do Dallas Mavericks em uma impressionante troca por Anthony Davis no mês passado.

A química crescente entre James e Doncic foi exibida em sua plenitude na terça-feira (4), quando eles somaram 64 pontos e 21 assistências na vitória por 136 a 115.

"Ele está se sentindo cada vez mais à vontade, não apenas com a equipe, não apenas com o conjunto, mas com tudo. Os torcedores, Los Angeles", disse James. "Todos os dias vão melhorar para ele em termos de saúde, porque ele está melhorando com sua panturrilha. Isso é bom para a nossa equipe."

Doncic sofreu uma distensão na panturrilha esquerda durante um jogo no dia de Natal que o deixou de fora por quase seis semanas.

A vitória de terça-feira estende a atual sequência de vitórias do Lakers para sete jogos e a equipe subiu para o segundo lugar na classificação da Conferência Oeste.

James, que tem sido um líder na defesa, bem como um cestinha potente nesta temporada, disse que gosta da forma como a equipe está se unindo.

"Estamos apenas tentando continuar a nos entrosar bem ofensiva e defensivamente e a nos responsabilizarmos uns pelos outros", disse James. "Acho que está dando certo para nós até agora."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.