Número de mortos devido às chuvas aumenta para 21 na Baixada Santista

Subiu para 21 o número de mortos em decorrência das chuvas na Baixada Santista. De acordo com boletim atualizado pela Defesa Civil do estado de São Paulo há pouco, ainda há 28 desaparecidos. No Guarujá são 17 mortos e 21 desaparecidos; em Santos são três óbitos e cinco desaparecidos e em São Vicente, um óbito e dois desaparecidos. O número atual de desabrigados é de 118 no Guarujá, 3 em São Vicente e 150 em Santos. Há ainda 100 desalojados em Santos e 20, em São Vicente.

Na manhã de hoje (4), o Instituto-Médico Legal (IML) de São Paulo liberou os corpos de 15 vítimas, entre eles, os de dois irmãos de 6 e 3 anos, o de um bebê de dez meses e o de uma menina de 11 anos. Há ainda um idoso de 60 anos. A idades das outras vítimas (quatro homens e seis mulheres) variam entre 25 a 43 anos.

O governador do estado de São Paulo, João Doria, disse, no Twitter, que o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil segue mobilizado e acompanhando as buscas por desaparecidos e as ações de prevenção a novos deslizamentos.

“Além disso, uma série medidas já foram adotadas para amparar as famílias desabrigadas. Dentre elas, envio de ajuda humanitária e oferta de aluguel social”, disse o prefeito, aproveitando para agradecer o empenho e o trabalho das equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, dos técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e de geólogos.