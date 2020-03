PF faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro do tráfico

A Polícia Federal faz nesta terça-feira (17) operação em cinco estados para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. São nove mandados de prisão e 24 de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em São Paulo, no Paraná, em Rondônia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

Segundo as investigações, uma das empresas ligadas à organização criminosa chegou a movimentar R$ 1 bilhão em quatro anos. O grupo era formado, segundo a PF, por estrangeiros que se associavam a brasileiros para enviar cocaína escondida em cargas de pedras para a Bélgica. Por meio de cooperação com autoridades internacionais, foi apreendido um carregamento de duas toneladas de cocaína no porto belga de Gent.

Também está sendo apurado possível vazamento de informações sobre as ações policiais, que acabou atrapalhando as investigações.

Cabeça Branca

A Operação Tifeu, deflagrada hoje, é um desdobramento das investigações que levaram à Operação Spectrum, que em 2017 prendeu o traficante Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido como Cabeça Branca. Ele era considerado um dos maiores traficantes da América do Sul e era procurado internacionalmente.