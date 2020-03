Plataforma registra doações no combate à pandemia de coronavírus

O governo federal lançou neste domingo (22) a plataforma Todos por Todos, onde empresas, entidades e associações, além dos órgãos públicos, podem disponibilizar serviços e produtos gratuitos ou em caráter de emergência. A página concentra uma rede voltada aos cidadãos atingidos pela pandemia do novo coronavírus - sejam enfermos, familiares ou comunidades com algum tipo de necessidade específica.

Por meio da plataforma, associações, empresas e entidades que dispõem de produtos e serviços a oferecer gratuitamente ou liberar emergencialmente preenchem um formulário com as propostas. Os órgãos do governo federal já começaram a receber orientações de como podem participar.

Segundo o governo, a página Todos por Todos não tem objetivo promocional para quem doa ou oferta em caráter de emergência seus produtos e serviços. Por intermédio dela, o que acontece é a conexão entre doadores e receptores. A confiabilidade das informações prestadas são averiguadas ainda antes da inserção de produtos e serviços na página.

A plataforma também reúne dicas, como serviços de internet mais acessíveis, ferramentas de trabalho remoto, cursos de capacitação à distância, opções de entretenimento em casa e informações atualizadas em tempo real sobre o novo coronavírus, que são serviços dos próprios órgãos do governo federal. O objetivo do governo com a página é minimizar impactos negativos provocados pela pandemia, sejam sociais ou econômicos.

O sistema reúne ainda os 1,8 mil serviços digitais do governo federal, o que pode facilitar a vida do cidadão em tempos de isolamento social. Entre os exemplos está a aposentadoria por tempo de contribuição, carteira de trabalho digital e carteira digital de trânsito.