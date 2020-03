Polícia Federal de São Paulo vai manter somente audiências urgentes

A Superintendência da Polícia Federal em São Paulo informou que as audiências já designadas em inquéritos policiais e demais procedimentos apuratórios serão realizadas apenas nos casos urgentes e prioritários. A medida foi tomada em razão da situação de emergência decretada no município de São Paulo para enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus.

Visando evitar deslocamentos desnecessários e aglomeração de pessoas, a PF pede para que os interessados entrem em contato para confirmar as audiências.

Seguem os telefones e e-mails de contato das Delegacias Especializadas para confirmação ou remarcação de audiências, envio de petições e atendimento a interessados e advogados.



- Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários: (11) 3538-6010 / 3538-5984 - nucartdelefaz.srsp@dpf.gov.br

- Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários: (11) 3538-5414 - nucart.deleprev.sp@dpf.gov.br

- Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros: (11) 3538-5544 / 3538-5496 - nucart.delecor.sp@dpf.gov.br

- Delegacia de Repressão a Drogas: (11) 3538-5194 - dre.srsp@dpf.gov.br

- Delegacia de Defesa Institucional: (11) 3538-5318 - nucart.delinst.srsp@dpf.gov.br

- Delegacia de Repressão a Crimes Contra do Patrimônio e Tráfico de Armas: (11) 3538-5670 - delepat.sp@dpf.gov.br

- Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico: (11) 3538-5355 - nucart.delemaph.srsp@dpf.gov.br, delemaph.srsp@dpf.gov.br

- Delegacia da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos: (11) 2445-2186 - cart.deain.srsp@dpf.gov.br

- Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos: (11) 3103-5965 - grcc.sp@dpf.gov.br

- Cartas Precatóricas: (11) 3538-5889 - cp.cor.srsp@dpf.gov.br

A orientação vigora enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.