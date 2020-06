ICMBio autoriza reabertura do Parque Nacional de Brasília

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão do Ministério do Meio Ambiente, autorizou hoje (12) a reabertura da visitação pública no Parque Nacional de Brasília a partir da próxima segunda-feira (15). A portaria foi publicada no Diário Oficial da União.

A cobrança de ingressos ficará suspensa por 30 dias, prorrogáveis, e a retomada será de forma gradual e monitorada. Entretanto, ainda não serão permitidos a visitação e o uso da área das piscinas naturais localizada no parque, conhecida como Água Mineral, assim como a Trilha da Capivara.

O número de visitantes será reduzido para evitar aglomerações e cada uma deverá dar a destinação adequada a seu lixo para fora dos limites do parque. Para os primeiros 30 dias, estão autorizados 300 visitantes por dia na Trilha Cristal, sendo até 150 pessoas com entrada permitida das 8h às 12h e mais 150 com entrada entre 12h e 15h.

Do 31º dia até o 60º dia de abertura, serão permitidos 400 visitantes por dia, com entrada entre 8h e 16h. A permanência nesses dois casos será até as 17h, com acesso à trilha até as 15h. Do 61º dia em diante, deverão ser retomados os horários e limite de visitantes regulares, mantendo-se aberta apenas a Trilha Cristal Água.

De acordo com o documento, a reabertura dos parques deverá respeitar as medidas de prevenção e a retomada das atividades de turismo e atrativos naturais estabelecidos pelo Distrito Federal. Também deverão ser adotados o uso obrigatório de máscara e a limpeza e desinfecção de ambientes e objetos de uso coletivo.

Em março deste ano, em razão da pandemia do novo coronavírus, que provoca a covid-19, o governo suspendeu a visitação pública em todos os parques nacionais e demais unidades federais de conservação. Na última terça-feira (9), o ICMBio também autorizou a reabertura da visitação pública nos parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, no Rio Grande do Sul.