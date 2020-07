Inmet prevê chuvas intensas no RS e em SC neste domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas intensas neste domingo (12) em regiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

De acordo com aviso do Inmet, o volume de chuvas deve ficar entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 quilômetros (km) por hora. A área afetada nos dois estados é: Grande Florianópolis, Planalto Sul Catarinense, Litoral Sul Catarinense, Depressão Central, Encosta Inferior do Nordeste, Encosta Superior do Nordeste, Campos de Cima da Serra, Planalto Médio, Litoral Gaúcho e Meio-Oeste Catarinense.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet orienta que em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra orientação é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. O telefone da Defesa Civil nos estados é 199 e do Corpo de Bombeiros, 193.

Inundação e rajadas de vento

Na última sexta-feira (10), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta, válido por 48 horas, para possibilidade de inundação em, Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Triunfo, São Jerônimo, Charqueadas, Eldorado do Sul e Nova Santa Rita. Outro alerta emitido na sexta-feira, também válido por 48 horas, foi para a possibilidade de inundação nos municípios de Uruguaiana e Itaqui, em função do aumento do nível do Rio Uruguai.

A Defesa Civil de Santa Catarina alertou para as rajadas de ventos, com intensidade moderada a localmente forte, com direção sul no Litoral Sul (pela manhã deste domingo) e, a partir da tarde de hoje, de noroeste a oeste nas regiões Oeste, Meio Oeste, Planaltos, Grande Florianópolis, Alto e Médio Vale do Itajaí, Litoral Norte (regiões em cor amarelo no mapa). Nestas regiões são previstas rajadas entre 65 e 80 km/h. Nas demais regiões do estado, as rajadas de ventos devem ficar abaixo de 60 km/h.

As chuvas dos últimos dias vieram na esteira da passagem de mais um ciclone extratropical pela Região Sul, o segundo após oito dias do ciclone bomba, que ocorreu no dia 30 de junho.

Temperatura nas capitais

De acordo com o Inmet, a temperatura mínima em Porto Alegre hoje (12) ficou em 12ºC e a máxima será de 16ºC, com pancadas de chuvas, trovoadas isoladas e ventos fracos. Amanhã (13), a mínima será de 7ºC e a máxima, 15ºC. O céu amanhece com muitas nuvens e à tarde o tempo abre. A previsão é de ventos fracos na capital do Rio Grande do Sul.

Em Florianópolis, a mínima hoje é de 16ºC e a máxima, 25ºC, com muitas nuvens e pancadas de chuvas. Os ventos serão de fraco a moderado. Amanhã a mínima será de 13ºC e a máxima, 20ºC. O céu amanhecerá encoberto e assim permanecerá ao longo do dia, com ventos de fracos a moderados.