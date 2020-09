Hoje é dia: confira fatos e datas de 20 a 26 de setembro

Datas de conscientização de temas relacionados à saúde e inclusão de pessoas marcam a semana que começa neste domingo (20). A temática de preservação do meio ambiente também vai ser lembrada. O 21 de setembro (segunda-feira) é reconhecido como o Dia Nacional de Luta da Pessoa com deficiência (assista aqui Programa Especial sobre o tema) e também de conscientização da Doença de Alzheimer (leia mais sobre a evolução dos tratamentos).

Na terça (22), a celebração é do Dia do Atleta Paralímpico, que representa exemplos de superação (confira reportagens sobre o assunto) e também especial com entrevistas com campeões de diferentes modalidades). Brasileiros são destaques tanto no âmbito da América do Sul e também nas Paralimpíadas. Na quarta-feira (23) , ainda no âmbito da inclusão, o Dia da Língua Brasileira de Sinais. O Dia dos Surdos é no sábado (26). Para saber mais sobre acessibilidade, clique aqui.

Preservação, história e cultura

A semana ainda comemora a natureza e a conscientização para preservação do meio ambiente (ouça materiais especiais sobre meio ambiente em programas da Nacional da Amazônia, como o Viva Maria. Se nesta segunda-feira é Dia da Árvore, na quarta os brasileiros se inspiram com a chegada da Primavera. Aliás, leia matérias sobre o tema na Agência Brasil e assista na TV Brasil como as estações do ano transformam o planeta. Nesse mesmo clima, há iniciativas na terça (22) para um Dia Mundial sem Carro, (ouça entrevistas sobre o tema).

Tempo também para conhecer mais sobre a história do Brasil e do mundo. A semana começa com a memória dos 185 anos da Guerra dos Farrapos, celebrado neste domingo (20). A batalha começou no Rio Grande do Sul, e é a mais importante da história do estado. Entre os heróis, Giuseppe Garibaldi e o General Canabarro que lideraram a tomada do porto de Laguna, em Santa Catarina, onde proclamaram a República Juliana. Comemorada até hoje pelos gaúchos, a Revolução Farroupilha colocou de um lado os estancieiros gaúchos, e, do outro, o Império.

O dia 22 também é de memória internacional, pois há 40 anos teve início a guerra entre Irã e Iraque. Por outro lado, o Dia Internacional da Paz é celebrado na segunda (21). Nesse mesmo âmbito, dia 24 celebra a conscientização para a eliminação das armas nucleares.

A semana celebra a música internacional, dos 90 anos do nascimento de Ray Charles (dia 23). Ele morreu em 2004. Ainda na música, o Brasil comemora os 75 anos de nascimento e talento da cantora baiana Gal Costa (confira programas completos de um dos principais ícones da música brasileira).

20 a 26 de setembro 20 Inauguração da TV Cultura em São Paulo (60 anos) Início da Guerra dos Farrapos, no sul do Brasil (185 anos) 21 Dia Internacional da Paz - data reconhecida pela ONU Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência Dia da Árvore Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer - comemoração que foi instituída em 1994 e que está oficializada no Brasil como Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer ; tem por finalidade marcar a data da fundação da Doente de Mal de Alzheimer Internacional, criada com apoio da Organização Mundial da Saúde 22 Dia Mundial Sem Carro Dia do Atleta Paralímpico - instituído a partir do decreto de lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012. Esta data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência Início da Guerra Irã-Iraque (40 anos) 23 Nascimento do pianista estadunidense Ray Charles (90 anos) Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos - comemoração instituída em 1999 a partir da cidade bangladeshiana de Dhaka pela Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças Dia Internacional das Línguas de Sinais - data reconhecida pela ONU 25 Dia Nacional da Radiodifusão - comemorado extraoficialmente por brasileiros, para marcar a data do nascimento do médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e pioneiro do rádio brasileiro, Edgard Roquete Pinto, que veio ao mundo em 25 de setembro de 1884, e que é considerado o Pai da radiodifusão no Brasil 26 Dia de São Cosme e Damião (Catolicismo) Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares - data reconhecida pela ONU Dia Nacional dos Surdos - comemoração instituída pela Lei Nº 11.796 de 29 de outubro de 2008; tem por meta marcar a data da criação da 1ª escola brasileira para surdos, que foi fundada em 26 de setembro de 1857 com o nome de Colégio Nacional para Surdos-Mudos, na cidade do Rio de Janeiro e que atualmente é conhecida por Instituto Nacional de Educação de Surdos Fundação da Federação Amazonense de Futebol (60 anos) Morte do violonista fluminense Baden Powell (20 anos) Nascimento da cantora baiana Gal Costa (75 anos)

Todas as semanas divulgamos as principais datas em conjunto com o projeto Efemérides da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Neste espaço, o leitor tem acesso aos episódios e personalidades que tiveram presença no cenário nacional e mundial com os links do material produzido sobre os assuntos.