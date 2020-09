Moda: alunas brasileiras participam de programa de mentoria da França

O Brasil participa, este ano, pela primeira vez, do Programa de Educação para Liderança Feminina e Sustentabilidade (Women@Dior), promovido desde 2017 pela Christian Dior, empresa francesa sediada em Paris que detém a produção e distribuição de moda Christian Dior Couture. No total, nove estudantes de diversos lugares do Brasil foram selecionadas, por meio de convite especial da Dior às participantes do WorldSkills , maior competição de educação profissional do mundo, que a marca patrocina. O programa reúne este ano 500 mulheres de diversas partes do planeta.

Duas alunas do Espaço da Moda da Firjan Senai em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, foram escolhidas para ingressar no programa 2020 de mentoria da marca francesa de alta-costura Dior. Beatriz Possati Cunha é aluna do curso técnico de Produção de Moda, enquanto Christine Santos de Souza faz o curso de Modelista. ”É a primeira vez. A gente está com o coração muito feliz”, disse hoje (2) à Agência Brasil a coordenadora de Educação Profissional do Espaço da Moda, Milena Cariello.

Milena revelou que a vontade de crescimento pessoal e profissional da aluna foi um dos critérios que pesaram na seleção. Contaram também as ações já promovidas pelas estudantes para tornar a sociedade melhor, seus conhecimentos técnicos, participações em eventos anteriores e o que as alunas querem para suas vidas. “É muito mais uma percepção de desejos e sonhos do que propriamente técnico, porque a técnica eles vão ajudar, fazer mentoria. Mas eles querem pessoas que desejam e acreditam no sonho”, disse a coordenadora.

Valor feminino

Segundo Milena, um dos pontos importantes desse programa fala do valor feminino, do empoderamento das mulheres. As duas estudantes do Espaço da Moda Firjan Senai selecionadas estão na fase de mentoria da Maison Dior e acompanham cursos indicados pelo programa francês. “Elas estão em uma fase de sensibilização para desenvolver um desafio e criar solução”. No final de outubro próximo, esse projeto tem que estar pronto. “É uma fase inspiracional”, sublinhou Milena. O projeto tem que estar embasado nos pilares de criatividade, autonomia, inclusão e sustentabilidade, dentro de uma ética que respeite a mulher.

Participaram da seleção inicial no Espaço da Moda sete alunas, mas apenas duas receberam a confirmação de que participariam do programa deste ano. Durante dez meses, as jovens receberão conteúdos online. Os cursos são ministrados por professores de instituições internacionais de renome, como a Central Saint Martins, de Londres, Inglaterra; a Bocconi University, de Milão, Itália; e CentraleSupélec e HEC, de Paris. As melhores práticas serão incentivadas pela Dior. A marca francesa pretende que as participantes adquiram conhecimento, desenvolvam autonomia e tornem-se líderes do amanhã, contribuindo para a construção de um futuro responsável baseado na igualdade de gênero.

Christine Santos, 20 anos, se prepara para a fase nacional da competição. Ela considera uma oportunidade única “e fantástica” poder se conectar com uma das marcas mais famosas do mundo. “Dá grande valor ao currículo de qualquer profissional. Para ajudar na construção da minha própria jornada, ter contato com mentores da Dior que chegaram ao topo da carreira, é muito mais do que imaginei, é a realização de um sonho. Indescritível”, afirmou.

Beatriz Possati, 24 anos, diz acreditar também que participar do programa marcará sua vida para sempre. “É muito mais do que um boom no currículo. Poder vivenciar uma empresa deste tamanho, trocar informações com pessoas de diversos países e aprender com profissionais da Dior vai ampliar as minhas possibilidades e ajudar a enxergar oportunidades além da nossa bolha”, expressou.

Diferencial

O programa francês pediu que as candidatas contassem algo interessante de suas vidas. Milena Cariello disse ter ficado emocionada, em particular, pelo diferencial apresentado por Beatriz Possati que traduziu em um bordado feito à mão a história do amor dela com o namorado. “Ela escreveu com bordados a história do relacionamento deles. E bordado tem tudo a ver com Dior”.

O Espaço da Moda Firjan Senai está estruturado dentro da lógica da confecção clássica, com capacitações em costura, mecânica, estilista. Tendo em vista, porém, o processo de digitalização do mercado da moda, a escola começou a mudar também.

Mensagem

“As mulheres, com seu instinto intuitivo, entenderam que eu sonhava não só em torná-las mais bonitas, mas também mais felizes”, afirma o criador da marca, Christian Dior, em mensagem no site do projeto. O Women@Dior já treinou milhares de mulheres de mais de 20 países.