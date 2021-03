Anatel autoriza melhoria para sinal de telefonia em Uruguaiana e Foz

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou as operadoras Oi e TIM a utilizarem outras faixas de frequência para melhorar as conexões de banda larga e telefonia móvel nos municípios de Uruguaiana (RS) e Foz do Iguaçu (PR). A alteração foi realizada a pedido das operadoras para evitar interferências de frequências em cidades localizadas nas fronteiras com a Argentina e o Paraguai.

De acordo com decisão do conselho diretor da Anatel, proferida na quinta-feira (25), a mudança vai permitir que a TIM cubra o compromisso de cobertura de pelo menos 20% da área urbana de Uruguaiana, utilizando uma faixa distinta de sua outorga. Da mesma forma, a Oi poderá cobrir 80% da área urbana de Foz do Iguaçu.

Segundo a agência reguladora, desde 2009 são registradas interferências de sinal devido à incompatibilidade de sinal entre os arranjos de radiofrequência usados pelo Brasil e os países vizinhos.