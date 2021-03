Morre o psicanalista Contardo Calligaris

Morreu hoje (30) o psicanalista Contardo Calligaris, aos 72 anos. A morte foi confirmada pelo seu filho Maximillien Calligaris, pelo Instagram. “'Espero estar à altura’. Diante da proximidade da morte, essa foi a frase do meu pai. Ele se foi agora”, disse, na rede social.

Nascido em Milão em 1948, na Itália, Calligaris, além de psicanalista, era escritor e dramaturgo. Ele escrevia uma coluna no jornal Folha de S.Paulo desde 1999.

“Contardo Calligaris elevou o patamar do colunismo de cultura no Brasil. Foi testemunha ocular das principais mudanças de comportamento dos últimos 50 anos. Deixará uma lacuna gigante”, destacou o diretor de Redação do jornal, Sérgio Dávila.

Assista à entrevista de 2019 com o psicanalista no programa Impressões, da TV Brasil.