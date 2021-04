PF deflagra operação contra venda de cigarro contrabandeado no Paraná

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta manhã a Operação Limpeza, com o objetivo de desarticular um grupo responsável pela comercialização de cigarros contrabandeados, no Paraná.

Cerca de 50 policiais federais cumpriram 14 mandatos de busca e apreensão no interior do Paraná, sendo 12 em Ponta Grossa, um Laranjeiras do Sul e um zona rural de Guamiranga.

De acordo com a PF, os mandados resultaram em três flagrantes de contrabando e nas apreensões de cerca de 60 caixas de cigarros e R$ 22 mil em espécie.

A operação é resultado da investigação da Policia Federal no município de Ponta Grossa (PR). Foram feitos cruzamentos de dados e informações que levaram à descoberta de clientes e fornecedores da região.

*Estagiário sob a supervisão de Kelly Oliveira.