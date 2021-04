TV Brasil estreia hoje nova programação

A partir de hoje (5), a TV Brasil apresenta uma série de novidades para o público, que terá acesso a mais informação, mais entretenimento e mais conhecimento. A nova programação tem estreias, novos noticiários e temporadas inéditas de produções que já são parte do canal.

Sucesso de audiência, a novela Os Dez Mandamentos estreia nesta segunda-feira, às 20h30. A superprodução reconta uma das mais famosas passagens da Bíblia: a saga de Moisés, desde seu nascimento até a chegada de seu povo à Terra Prometida, passando pela fuga do Egito por meio do Mar Vermelho e o encontro com Deus no Monte Sinai. A saga vai ao ar de segunda a sábado, sempre no mesmo horário.

Com 35 anos no ar e tendo recebido importantes personalidades brasileiras ao longo de sua história, o Sem Censura estreia nova temporada, às 21h30. Apresentado pela jornalista Marina Machado, o programa será transmitido em rede nacional, com edições ao vivo dos estúdios de Brasília ou do Rio de Janeiro, com uma hora de duração.

Apresentados por Giulianno Cartaxo, em Brasília; Munike Moret, no Rio; e Vivian Costa, na capital paulista, os noticiários locais Repórter DF, Repórter Rio e Repórter São Paulo chegam à TV Brasil para levar aos espectadores dessas regiões metropolitanas dicas de trânsito, previsão do tempo, flashes ao vivo, prestação de serviço. Ágeis e confiáveis, os telejornais têm 15 minutos de duração e entram no ar de segunda a sexta, ao vivo, ao meio-dia, logo antes do Repórter Brasil Tarde, apresentado por Luiz Carlos Braga, de segunda a sexta, às 12h15.

A qualidade e a credibilidade do radiojornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) chegam à TV Brasil. Com apresentação de Monyke Castilho e Miguelzinho Martins, o Repórter Nacional, da Rádio Nacional, faz um giro de 30 minutos pelo país com tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. O programa é transmitido de segunda a sexta, a partir das 7h30.

O Repórter Brasil continua às 19h, agora com mais 15 minutos de informação aos espectadores. O telejornal noturno da TV Brasil passa a contar com os comentários do professor Ricardo Caldas, especialista em economia e política. Caldas também participará do Repórter Brasil Tarde.

O presidente da EBC, Glen Valente, diz que, com a nova programação, a expectativa é que a empresa conquiste novos públicos ao aprimorar a oferta de produções de qualidade em sinal aberto, aplicativos e redes sociais, on demand e em tempo real.

"A proposta é se aproximar ainda mais do cidadão e oferecer conteúdo com informação, credibilidade e acesso fácil em diversas plataformas. A EBC inova sua forma de atuação no que diz respeito à aquisição, produção, distribuição e comunicação de conteúdos", acrescenta Glen Valente.