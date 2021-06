Parada LGBT+ neste domingo em São Paulo terá testes rápido de HIV

A 25ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ ocorre neste domingo (6) em São Paulo e, pela primeira vez, aborda a questão da epidemia de HIV/Aids. Com o tema Ame+, Cuide+, Viva+, o evento será virtual pelo segundo ano consecutivo por conta da pandemia de covid-19, mas terá uma atividade presencial, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, com testagem rápida para identificação do HIV.

A ação ocorre entre 11h e 15h no Elevado Presidente João Goulart próximo à estação de metrô Marechal Deodoro. Um veículo adaptado estará no local para realizar os testes. O cadastro dos interessados termina meia hora antes do encerramento da testagem. Duas tendas serão montadas para dar o resultado aos interessados e evitar que duas pessoas estejam dentro do veículo ao mesmo tempo, mantendo assim os cuidados sanitários.

O teste rápido será feito por punção digital para evitar que a pessoa tenha que retirar a máscara, como ocorre com os exames que utilizam fluido oral. A secretaria destaca que o resultado sempre é dado por um profissional da saúde em local isolado, garantindo o sigilo. Em caso de resultado positivo, é feito um exame confirmatório. A pessoa será orientada pela equipe de saúde a buscar uma unidade de saúde especializada para iniciar o tratamento.

Também serão disponibilizados preservativos, tanto masculinos como femininos, além de sachês de gel lubrificante e autoteste para HIV.

Outra ação de testagem está programada para o dia 27 de junho, data que antecede o Dia Mundial do Orgulho LGBT, em 28 de junho.

A transmissão da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo será das 14h às 22h pelo canal da associação da parada, APOLGBT, no Youtube. A programação terá shows, entrevistas, com participação de representantes de governos, organizações internacionais e da sociedade civil. Acompanhe: