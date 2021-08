Hoje é Dia: combate ao fumo e canonização da Madre Teresa de Calcutá

O Hoje é Dia da semana entre 29 de agosto e 4 de setembro é marcada por datas que conscientizam as pessoas. O dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Criado em 1986 pela Lei 7.488, o dia visa alertar para os males do tabagismo. Em 2018, o História Hoje falou sobre a data:

No mesmo dia, é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A data foi instituída em 1996 e foi lembrada por programas da TV Brasil como o Estação Plural e o Repórter Brasil. O dia 29 de agosto também é o Dia Mundial Contra Testes Nucleares. A data foi criada para marcar o fim de testes nucleares em Semipalatinsk, no Cazaquistão (um dos maiores da história).

O dia 30 é o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. A data tem como objetivo de dar maior visibilidade à doença, alertar a população para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Esta entrevista, veiculada no Tarde Nacional em 2017, abordou o tema:

O Saiba Mais, que foi ao ar pela TV BrasilGov (antiga TV NBR) em 2018, também tratou sobre os sintomas, fatores de risco da esclerose múltipla. Assista e entenda:

A semana ainda tem o Dia do Professor de Educação Física (1º de setembro), Dia do Biólogo (4 de setembro) e Dia do Repórter Fotográfico (2 de setembro). No ano passado, a Agência Brasil fez uma seleção de algumas das principais imagens dos repórteres fotográficos da equipe, que pode ser vista aqui.

Nascimentos e acontecimentos

No dia 29 de agosto, seria o aniversário de Bezerra de Menezes (médico que é um dos principais expoentes da doutrina espírita), que faria 190 anos. No dia 30, o nascimento de Anita Garibaldi completa 200 anos. Inclusa em 2012 no livro de Heróis da Pátria, ela teve sua trajetória contada no Portal EBC em 2013. A animação infantil Mytikah: o Livro dos Heróis, disponível na TV Brasil Play, também traz conta a história de Anita e Giuseppe Garibaldi para as crianças.

No dia 1º de setembro, o nascimento da pintora paulista Tarsila do Amaral completa 135 anos. No episódio do programa Na Trilha da História sobre arte moderna, a jornalista Isabela Azevedo conversou com Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta da pintora, que comentou a vida e obra da artista, dando especial atenção ao movimento antropofágico e ao quadro Abaporu:

No dia 2, o nascimento do compositor Aldir Blanc (morto em 2020 por complicações da covid-19) completaria 75 anos. Blanc foi homenageado em 2016 pela TV Brasil.

Dois acontecimentos completam cinco anos nesta semana: o afastamento definitivo por impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no dia 31 de agosto e a canonização de Madre Teresa de Calcutá, que passou a ser chamada Santa Teresa de Calcutá (4 de setembro).

Para terminar, a inauguração da Rádio Nacional da Amazônia completa 44 anos no dia 1º de setembro. Este vídeo conta um pouco da história da emissora:

