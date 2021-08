Hoje é Dia: semana traz aniversários de morte de JK e Glauber Rocha

A coluna Hoje é Dia da semana entre os dias 22 e 28 de agosto é marcada por datas que celebram a memória de alguns nomes marcantes na história brasileira. Já no dia 22, a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, um dos principais responsáveis pela fundação de Brasília, completa 45 anos.

O Na Trilha da História, da Rádio Nacional, também dedicou, em 2017, um programa ao governo e à personalidade do "presidente bossa nova". O historiador Antônio Barbosa e a cantora Glaucia Nasser, que interpreta as músicas do episódio, fazem um retrato da personalidade histórica que foi Juscelino Kubitschek. Clique no player abaixo para ouvir:

O dia 22 de agosto também é marcado pelo aniversário de morte de um dos maiores nomes do cinema brasileiro: Glauber Rocha. Em 2011, programa De Lá Pra Cá falou sobre a trajetória do cineasta em um programa especial.

No dia 25, Fernanda Takai completa 50 anos. Vocalista da banda Pato Fu e com trabalhos que homenageiam figuras como Tom Jobim e Nara Leão, ela já foi destaque em diversos programas da Empresa Brasil de Comunicação. Em 2017, ela foi entrevistada e apresentou algumas de suas canções no programa Segue o Som.

Repórter Esso e “rebaixamento” de Plutão

Nesta semana, o surgimento de um dos programas mais lembrados da história do rádio completa 80 anos. No dia 28 de agosto, a primeira transmissão do Repórter Esso, noticiário diário transmitido também pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, completa 80 anos. Apresentando-se como "testemunha ocular da história", essa transmissão histórica foi tema de reportagem do programa Fique Ligado, em 2018.

E para ouvir trechos do mais famoso "jornal falado" do país entre os anos 1940 e 1960, relembre os episódios veiculados pelo quadro O Rádio Faz História, do programa Todas as Vozes, que foi ao ar pela Rádio MEC. O primeiro traz um registro de uma edição normal "do seu Repórter Esso", com locução do âncora Heron Domingues. No segundo, você acompanha a transmissão do último programa no rádio, na noite de 31 de dezembro de 1968, no qual o locutor Roberto Figueiredo se emociona e chora, ao ler um resumo das principais notícias divulgadas ao longo dos 27 anos do noticiário.

No dia 24 de agosto, completam-se 15 anos da reclassificação de Plutão como “planeta anão” (e não mais como planeta) por parte da União Astronômica Internacional (UAI). Em 2015, o Repórter Brasil explicou por que se deu o “rebaixamento” de Plutão.

Outra data marcante na semana é os 60 anos da renúncia de Jânio Quadros ao mandato de presidente da República. O anúncio foi feito em 25 de agosto de 1962. Na ocasião, Jânio alegou “forças ocultas” atuavam contra ele. O episódio também foi relembrado em 2011 no programa De Lá Pra Cá.

Dia do Soldado e do Folclore

O dia 25 de agosto é o Dia do Soldado. A data é uma homenagem ao dia do nascimento de Duque de Caxias, um dos principais patronos do Exército do Brasil. Já o dia 22 de agosto é o Dia do Folclore. A data é uma homenagem à criação da palavra “folklore” em 1846 e foi tema do programa História Hoje em 2017.

Já o dia 26 de agosto é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Trata-se de uma homenagem ao dia de aprovação da 19ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que instituiu o sufrágio feminino. Em 2013, o quadro Outro Olhar, do Repórter Brasil, destacou a importância da data.

