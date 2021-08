Ministro inaugura obras de ampliação do Aeroporto de Campo Grande

O governo federal entregou nesta segunda-feira (9) as obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS), durante visita do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ao estado. Os trabalhos foram executados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o aeroporto.

De acordo com a estatal, foram investidos R$ 39,9 milhões, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), para a reforma do terminal de passageiros, que passou a ter capacidade para receber 4,5 milhões de passageiros por ano. Antes, o aeroporto tinha capacidade máxima de 2,5 milhões de passageiros por ano.

A área das salas de embarque foi ampliada em 178% e o saguão praticamente dobrou de tamanho, passando de 1,4 mil para 2,7 mil metros quadrados. As obras também incluíram a renovação das pistas de taxiamento, do pátio de aeronaves e do acesso viários ao terminal, além da recuperação do sistema de drenagem e da faixa preparada da pista de pouso, com implantação de áreas de escape.

Maior polo econômico do Mato Grosso do Sul, a cidade de Campo Grande é considerada uma das principais portas de entrada para o Pantanal.

Rodovia

Pela manhã, o ministro da Infraestrutura participou de uma vistoria nas obras de pavimentação da BR-419, entre as cidades de Rio Negro e Rio Verde do Mato Grosso. Ele estava acompanhado pela ministra da Agricultura, Teresa Cristina, e do governador do estado, Reinaldo Azambuja. Ao todo, segundo a pasta, já foram entregues 35 quilômetros (km) de asfalto, do total de 52,2 km a serem concluídos neste trecho. Até o fim do ano, a expectativa é que mais 11 km da pista estejam pavimentadas, incluindo três novas pontes. A rodovia é um importante eixo para o escoamento da produção agropecuária do estado e de acesso à região do pantanal sul-matogrossense.