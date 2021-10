Polícia Federal apreende 5 toneladas de cocaína no porto do Rio

Agentes da Policia Federal apreenderam cinco toneladas de cocaína, na noite de terça-feira (5), no porto do Rio . A droga estava em caixas de sabão em pó, em dois contêineres, e o destino seria Moçambique, na África. Segundo a PF, esta é a maior carga da droga apreendida no estado.

A operação começou na manhã da ça-feira e contou com o apoio de agentes da Receita Federal.

Com a ajuda de cães farejadores, os agentes encontraram um carregamento de 4,3 toneladas da droga em um contêiner. Enquanto descarregavam a droga, uma outra equipe localizou mais 700 quilos de cocaína em um outro container. Nas duas situações, a droga estava escondida em caixas de sabão em pó.