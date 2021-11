Hoje é Dia: Proclamação da República e Consciência Negra são destaques

O Hoje é Dia da semana de 14 a 20 de novembro começa lembrando os 100 anos da morte da Princesa Isabel no dia 14 de novembro. Já no dia 15, o Brasil celebra os 132 anos da República, data que é feriado nacional.

No âmbito dos direitos humanos, temos importantes marcos como o Dia Internacional para a Tolerância, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A semana tem, ainda, o Dia Mundial do Diabetes, o Dia Nacional da Umbanda e o Dia Internacional do Patrimônio Mundial.

Princesa Isabel

Há 100 anos, no dia 14 de novembro, morria a princesa Isabel. Filha do Imperador Dom Pedro II e da Imperatriz Tereza Cristina, Isabel tornou-se a herdeira do trono brasileiro após a morte prematura do irmão mais velho. A princesa chegou a ser a regente do Império em três ocasiões, sempre durante as viagens de Dom Pedro II à Europa, e assinou durante esse período a Lei do Ventre Livre, que tornava livre os filhos de escravos, e a Lei Áurea que aboliu a escravidão no Brasil.

A lei conta com apenas dois artigos, que foram aprovados com rapidez, pois a proposta era considerada urgente e um anseio nacional dos senadores da época. Em 2019, o programa Revista Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), entrevistou o trineto da princesa sobre os 131 anos da Lei Áurea. Além disso, em 2018, o História Hoje lembrava os 97 anos de morte da princesa regente.

O nascimento da República

A Proclamação da República ocorreu um ano e meio após a abolição da escravatura. No dia 15 de novembro de 1889, o marechal Deodoro da Fonseca saiu de sua casa no centro do Rio de Janeiro, próximo à Central do Brasil, para proclamar a República acompanhado por uma tropa de cerca de mil militares.

O telejornal Repórter Brasil fez em 2019 uma série de reportagens sobre esse feito histórico, lembrando na ocasião os 130 anos da Proclamação.

Na primeira reportagem, o Repórter Brasil mostrou que a insatisfação com a política imperial e o estabelecimento de novas relações de trabalho, a partir do fim da escravidão, formaram o cenário que levou ao nascimento da República.

O papel do Exército e de nomes como o Marechal Deodoro foi tema da segunda reportagem da série exibida na TV Brasil.

A última reportagem da série lembra os desafios que o novo sistema de governo enfrentou nos primeiros anos. Um período marcado pela exclusão política e social, revoltas e a busca pelo direito ao voto.

Tolerância

O Dia Internacional para a Tolerância é celebrado no dia 16. A comemoração internacional foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem por objetivo marcar a data da constituição da A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultural (Unesco), que se deu em 16 de novembro de 1945, e a data da proclamação da Declaração de Princípios Sobre a Tolerância, que foi assinada por 185 países na cidade de Paris com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos vizinhos. Em 2018, uma matéria do Repórter Brasil abordou o tema.

O Dia Internacional do Patrimônio Mundial também é celebrado em 16 de novembro. A comemoração internacional, promovida pela UNESCO, foi criada a partir da adoção da Convenção de Paris, na qual foram assentadas as bases de proteção do patrimônio cultural e natural da humanidade. Em 2017, o Repórter Maranhão falou sobre a data e lembrou que a cidade de São Luís (MA) foi considerada Patrimônio Mundial em 1997.

Consciência Negra

O Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares. Ele foi o último líder do Quilombo dos Palmares, o maior do período colonial.

Comemorado há mais de 30 anos por ativistas do movimento negro, a data foi incluída em 2003 no calendário escolar nacional e em 2011 foi criado oficialmente o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, instituídos pela Lei Nº 12.519 de 10 de novembro de 2011.

Em 2018, a EBC realizou entrevista da Rede Nacional de Rádio com o então secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo.

Em 2017, o programa Momento Três, da Rádio Nacional, trouxe uma seleção musical em homenagem a data.

Com produção de Simone Magalhães.

