Retrospectiva 2021: confira as principais notícias de novembro

Logo no primeiro dia do mês foi alcançado novo marco no combate à pandemia de covid-19: a média móvel de óbitos era a menor desde abril de 2020. Foram registrados 311,43 óbitos na média móvel de sete dias. No dia 15, o hospital referência do Rio de Janeiro no tratamento da covid-19 zerou as internações. No dia 22, as mortes diárias por covid-19, segundo a média móvel de sete dias, ficaram abaixo de 200.

No fim do mês, o mundo voltou ao cenário de incertezas com uma nova variante do vírus: a Ômicron. Vinda da África, a nova variante preocupa a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Auxílio Brasil

O governo anunciou que começaria a pagar o Auxílio Brasil em novembro deste ano. E no dia 11 o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que prevê que todas as famílias atendidas pelo Bolsa Família seriam migradas para o novo benefício automaticamente.

Importante para viabilizar o pagamento do novo auxílio, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios foi aprovada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados no dia 4. De lá, a PEC seguiu para o Senado.

No dia 17, a Caixa começou o pagamento do Auxílio Brasil .

Leilão do 5G

O início do mês foi marcado por um leilão muito esperado: o a quinta geração de telefonia móvel, ou 5G. A faixa mais procurada foi arrematada, no dia 4, por Claro, Vivo e TIM. No total, o leilão arrecadou R$ 47 bilhões. O termo para concessão das frequências foi assinado no dia 7. De acordo com o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, o leilão foi um dos processos licitatórios mais importantes do governo federal e o “maior certame de radiofrequências da América Latina”.

Morte de Marília Mendonça



No dia 5 deste mês o Brasil foi surpreendido pela morte da cantora sertaneja, Marília Mendonça e sua equipe foram vítimas de um acidente aéreo. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga (MG) com cinco pessoas. Antes de cair, a aeronave teria colidido com a fiação elétrica da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão do Comando da Aeronáutica, foi acionado para investigar as causas do acidente. No sábado (6) foi realizado o velório da cantora, que contou com a presença de cerca de cem mil pessoas. O sepultamento ocorreu no fim da tarde do mesmo dia e foi apenas para familiares.

Enem 2021

No dia 8, 29 funcionários do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pediram exoneração ou dispensa do cargo em comissão ou função comissionada para os quais foram designados como titulares ou substitutos. Diante dessa situação, dúvidas se colocaram em relação à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O presidente Jair Bolsonaro garantiu que o exame seria realizado com tranquilidade.

O Tribunal de Contas da União (TCU) chegou a abrir um processo para analisar os problemas na gestão do Inep. A decisão foi pelo não afastamento do presidente do instituto, Danilo Dupas.

As provas do Enem ocorrem de forma tranquila tanto no primeiro quanto no segundo dia de provas. O resultado será divulgado em fevereiro.

Prisões

No dia 9, o deputado federal Daniel Silveira teve a prisão relaxada. Silveira estava preso desde fevereiro por ameaçar juízes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Destino diferente teve Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, de 4 anos, morto em 8 março deste ano. O STF negou o pedido liminar de relaxamento de prisão preventiva dela.