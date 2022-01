Publicada lista de instituições que receberão apoio do Pró-Residência

Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje (7) portaria da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), vinculada ao Ministério da Saúde, com o resultado final do sexto edital para a adesão de entes federados e instituições à concessão de bolsas para programas de residência médica.

A portaria trata da concessão de até 150 bolsas do Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-Residência).

O Pró-Residência apoia financeiramente instituições que desejem ofertar bolsas de residência em Medicina de Família e Comunidade ou multiprofissional em Saúde da Família. Este ano, serão disponibilizados R$ 20 milhões a instituições de ensino municipais, estaduais, distritais e federais, vinculadas ao Ministério da Saúde, e privadas sem fins lucrativos, em apoio à oferta de bolsas. Cada profissional em formação receberá R$ 3,3 mil em benefícios.