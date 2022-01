Termina rodízio no fornecimento de água em Curitiba

O governo do Paraná anunciou hoje (19) o fim do rodízio no fornecimento de água em Curitiba e na região metropolitana. O racionamento começou em março de 2020, durou 649 dias e foi encerrado com o aumento dos reservatórios da região, que chegaram ao nível médio de 80,34% da capacidade com as chuvas deste mês.



De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), empresa de água e esgotos do estado, a normalização do abastecimento deve ocorrer na sexta-feira (21), a partir das 16h.



Segundo o governo estadual, não haverá novo rodízio neste ano. Os reservatórios estão com capacidade para atender a população pelo período de 12 a 16 meses.



Apesar do fim do racionamento, o Paraná vai permanecer em alerta de emergência hídrica devido à seca mais severa dos últimos 91 anos. Entre outubro e novembro de 2020, os reservatórios da região atingiram 12,7% da capacidade, nível que justificou a adoção do rodízio. Em agosto do ano passado, o nível chegou a 11%.

O período mais crítico foi outubro do ano passado, quando as barragens ficaram 4,5%.