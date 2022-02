Chuvas deixam centenas de desabrigados em cidade de Rondônia

As fortes chuvas que atingem o estado de Rondônia deixaram cerca de 300 famílias desabrigadas ou desalojadas de suas casas no município de Cacoal, a 480 quilômetros de Porto Velho. As informações constam de balanço da Defesa Civil divulgado na sexta-feira (18).

O nível dos rios que cortam a cidade elevou-se nos últimos dias, interditando a BR-364, no trecho em que ela passa pela cidade. A rodovia liga os dois extremos do estado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou posteriormente que o bloqueio foi liberado e a pista tem tráfego normal neste sábado (19).

A Defesa Civil montou tendas em áreas de risco de alagamento e pede que população fique em estado de alerta. Os bairros Santo Antônio e Liberdade foram os mais atingidos, segundo o órgão.