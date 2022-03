Embaixada da França reabre sala de cinema em Brasília

As sessões de cinema da Sala Le Corbusier, na Embaixada da França, estão de volta nesta quarta-feira (16). Neste mês, a mostra é dedicada às mulheres, com filmes dirigidos por elas e tendo mulheres como personagens principais.

Com Elas na telona, as sessões são retomadas com um ciclo temático que celebra o mês das mulheres. As exibições estavam suspensas desde 2020, em virtude das restrições sanitárias causadas pela pandemia de covid-19.

O filme da reestreia é A Jornada, de Alice Winocour, com Eva Green e Matt Dillon. O drama traz história envolvente em que uma mãe, astronauta, precisa se separar da filha para participar de missão espacial.

A Sala Le Corbusier exibe sessões de filmes franceses ou francófonos sempre às quartas-feiras, às 19h, gratuitamente. Para garantir o retorno com toda segurança, a sala ficará limitada a 50% da sua capacidade e as poltronas serão ocupadas de forma intercalada. O uso da máscara é recomendado.

Le Corbusier

A sala de cinema localizada na Embaixada da França, em Brasília, leva o nome de um dos principais precursores da arquitetura moderna. Sua obra contribuiu para a formação do modernismo brasileiro. Ele ficou famoso por trabalhar com o concreto, rompendo a tradição da pedra e do tijolo.

Nascido nos Alpes da Suíça francesa no dia 6 de outubro de 1887, seu nome verdadeiro era Charles Édouard Jeanneret. Aos 13 anos entrou para a escola de arte. Aos 20, Le Corbusier realizou uma série de viagens pela Europa Central e pelo Mediterrâneo, incluindo no roteiro cidades como Viena, Munique e Paris.

Programação de março

A Jornada (16/03)

De Alice Winocour, 2020, França, Alemanha.

Com Eva Green, Matt Dillon.

100 min. Drama. +12.

Sarah é uma astronauta francesa que está em treinamento na Agência Espacial Europeia, em Colônia. É a única mulher no árduo programa. Ela mora sozinha com Stella, a filha de oito anos. Sarah se sente culpada por não poder passar mais tempo com a filha. Seu amor é avassalador, inquietante. Quando Sarah é escolhida para se juntar à tripulação de uma missão espacial de um ano, chamada Proxima, isso abala o relacionamento das duas.

Playlist (23/03)

De Nine Antico, 2021, França.

Com Sara Forestier, Laetitia Dosch.

86 min. Drama. +14.

Playlist traz a história de duas moças livres: Sophie, que trabalha numa famosa editora de graphic novels parisiense, e sonha em ver seus desenhos publicados, e Julia, aspirante a atriz que trabalha em um restaurante. Quando Sophie conta a Jean, seu namorado, que está grávida, tudo desaba. Como sobreviver em Paris em tais condições?

A Bela estação (30/03)

De Catherine Corsini, 2015, França, Bélgica.

Com Cécile de France, Izïa Higelin.

105 min. Drama. +14.

Delphine tem 23 anos. Filha de fazendeiro, ela adora o clima do campo e trabalhar com a terra, mas as restrições da vida provinciana acabam por levá-la a Paris. Lá, ela conhece Carole, uma mulher casada e engajada no movimento feminista. A liberdade e a independência de Carole encantam Delphine, que pela primeira vez se vê apaixonada por uma mulher. O amor entre as duas faz a vida de Carole virar do avesso. Quando Delphine é obrigada a voltar para sua cidade, Carole decide segui-la. Mas no campo, o casal terá que enfrentar umarealidade bastante diferente.

Trailers dos filmes

A jornada

Playlist

A Bela estação :

Serviço

Cinema - Sala Le Corbusier

Quartas-feiras de março

19h (entrada permitida até 19h15)

Gratuito

Endereço: SES Av. das Nações - Lote 04 - Quadra 801