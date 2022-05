Hoje é Dia: semana traz datas sobre adoção, biodiversidade e glaucoma

O fim de maio traz alertas sobre questões importantes para todos os brasileiros: o incentivo à adoção, a preservação da biodiversidade e o combate a uma doença que é a principal causa da cegueira irreversível: o glaucoma. As datas serão lembradas nos próximos dias, e repercutem no Hoje é Dia desta semana.

O Dia Nacional da Adoção é comemorado em 25 de maio. A data foi instituída em 2002, seis anos após o I Encontro Nacional de Associações e Grupos de Apoio à Adoção, como conta este episódio do História Hoje, veiculado em 2017 pela Radioagência Nacional. Nesta entrevista, o Tarde Nacional, programa da Rádio Nacional de Brasília, explicou como funciona o processo de adoção e o que é importante considerar ao tomar a decisão de adotar uma criança ou adolescente. Ouça no player abaixo:

No Brasil, um dos principais entraves para a adoção é a exigência dos candidatos a adotantes por um perfil específico. Por conta disso, crianças pretas ou pardas, com mais de três anos, que tem irmãos ou que tem alguma deficiência encontram mais barreiras na busca por um lar. O Caminhos da Reportagem conta a vida de jovens que passaram a vida em abrigos sem terem sido adotados. Confira:

O 25 de maio também marca o Dia Internacional da Criança Desaparecida, que chama a atenção para este problema, que é motivo de dor e saudade para milhares de pais e parentes. Em episódio de 2013, o Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, narrou a luta de famílias que não perdem a esperança em encontrar entes desaparecidos, e as dificuldades que elas enfrentam para procurar alguém cujo paradeiro é desconhecido:

Riquezas naturais

E hoje (22) é celebrado o Dia Internacional da Diversidade Biológica - um alerta da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a importância da preservação dessa diversidade. A biodiversidade é riqueza do território brasileiro, que conta com seis biomas: Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Amazônia, Pantanal e Cerrado. Esses cenários foram homenageados na série de reportagens especiais Nossos Biomas, na TV Brasil (os episódios completos estão disponíveis na TV Brasil Play; clique para assistir). Terra de micos-leões-dourados, muriquis e tucanos, a Mata Atlântica tem um dia dedicada à ela: o dia 27 de maio. Para conhecer mais sobre a floresta mais antiga da América do Sul, assista este episódio de Nossos Biomas:

Cuidados com a saúde

O dia 26 marca o combate a uma doença que é a maior responsável pela perda irreversível de visão no mundo. O glaucoma é uma doença muitas vezes silenciosa, mas que pode ser combatida com o diagnóstico e tratamento precoces. O Repórter Brasil listou alguns dos principais sintomas do glaucoma, que só aparecem em sua fase mais avançada:

E uma das maneiras mais simples de evitar o agravamento da doença é ir ao oftalmologista com frequência - a recomendação é que se vá pelo menos uma vez ao ano. Além disso, é importante sempre reportar ao especialista se houve algum caso de perda de visão na família. Para saber mais sobre o glaucoma, ouça a entrevista:

No dia 28, o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher chama atenção para o combate às doenças que mais atingem o público feminino. No mesmo dia, o Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna destaca a importância de cuidados pré-natal e cuidados pós-parto para saúde da mãe e do bebê. A importância de um sistema de saúde de qualidade, com leitos suficientes e acompanhamento da gestante também são requisitos para reduzir o número de mortes de mulheres durante a gestação, o trabalho de parto e o puerpério. Este episódio do Caminhos da Reportagem conta histórias de mulheres que morreram na hora de dar à luz, e o que pode ser feito para que outras mulheres não passem por isso:

Ícones da ficção

Para os amantes do mundo nerd e de obras de ficção, a semana é repleta de datas marcantes. Há 45 anos, em 25 de maio de 1977, estreava no cinema o primeiro filme de Star Wars (Guerra nas Estrelas, em português). O sucesso do Episódio IV - sim, o quarto episódio da ordem cronológica da saga foi o primeiro a ganhar as telas -, batizado de Uma Nova Esperança, atingiu patamares intergalácticos.

E para brindar os fãs, em 2021, o programa Claquete, da Rádio MEC, trouxe a trilha sonora - indicada ao Oscar 2020 - do último filme da série: Star Wars: A Ascensão Skywalker:

O Dia do Orgulho Nerd também é comemorado no dia 25 justamente por ser o dia em que o mundo foi apresentado a Luke Skywalker, Darth Vader e tantos personagens icônicos. A data também é chamada de Dia da Toalha, em alusão ao livro Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, também cultuado pelos adeptos do mundo nerd. A obra prega que a toalha "é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar", por isso, virou símbolo das homenagens ao escritor após o seu falecimento, em 11 de maio de 2001. A cultura nerd, pop e geek já foi destaque do programa Viralizando, da TV Brasil.

Ainda no mundo das obras e personagens que marcaram gerações, há 125 anos, em um 26 de maio, surgia um dos vampiros mais famosos do mundo: Drácula, de Bram Stoker. Apesar de ter sido lançado em 1897, a história ganhou mais relevância em 1931, com o filme Drácula, protagonizado pelo ator húngaro Béla Lugósi. O História Hoje conta mais sobre esse universo sobrenatural.

E, por falar em Drácula, quem também brilhou no papel foi o ator Christopher Lee. Em 27 de maio, comemoram-se 100 anos do nascimento do artista que une adeptos da cultura nerd, fãs de obras de terror e vários amantes de ficção com participações memoráveis. Lee protagonizou o filme Drácula - O Príncipe das Trevas, participou da saga Star Wars e deu vida ao vilão Saruman, das trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Ele faleceu em 2015.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

22 a 28 de maio de 2022 22 Dia Internacional da Diversidade Biológica - comemoração instituída pela Unesco na Resolução 55/201, de 20 de dezembro de 2000 23 Nascimento do piloto paulista Rubens Barrichello (50 anos) Morte do empresário norte-americano John D. Rockefeller (85 anos) Dia Mundial da Tartaruga 24 Nascimento da atriz, modelo e empresária sul-mato-grossense Luiza Brunet (60 anos) Dia Nacional dos Ciganos - data instituída em 2006 por meio de decreto em reconhecimento à contribuição da etnia na formação da história e da identidade cultural brasileira Dia Nacional do Café 25 Nascimento da instrumentista e compositora pernambucana Amélia Brandão Néri, a Tia Amélia (125 anos) - tocou nas rádios Mayrink Veiga, Sociedade e Clube do Brasil. Trabalhou na Rádio Nacional, no Clube da Chave e em outros clubes cariocas. Em São Paulo, atuou durante três meses nas TV Record, TV Tupi (onde fez um retrospecto da época áurea do choro brasileiro) e TV Paulista Nascimento do cineasta fluminense Joaquim Pedro de Andrade (90 anos) - diretor dos clássicos filmes O Padre e a Moça (1965), Macunaíma (1969) e Os Inconfidentes (1972) Morte do compositor e produtor fluminense Luiz Eça (30 anos) Estreia de Star Wars nos EUA atinge sucesso "intergaláctico" (45 anos) Dia do Orgulho Nerd - comemoração do lançamento do filme Star Wars Dia Nacional da Adoção - instituído pela lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002 Dia de África - neste dia, em 1963, foi criada a Organização de Unidade Africana (OUA), na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano Início da Semana de Solidariedade com os Povos dos Territórios Não-Autônomos - criação da ONU Dia Internacional da Criança Desaparecida Dia Mundial do Desafio (data móvel) - celebrado na última quarta-feira do mês de maio. Originalmente, o Challenge Day foi criado no começo da década de 1980, no Canadá. É um workshop interativo, com duração de um dia, e trata-se de uma ferramenta para incentivar a prática de exercícios e esportes. Em dezenas de países passou a ser mais um instrumento antibullying nas escolas, pela integração de professores e alunos que competem juntos. Com o passar dos anos, o espírito desse dia se consolidou e se espalhou por todo o mundo 26 A banda britânica The Beatles lança o lendário álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, no Reino Unido (55 anos) Lançamento do livro clássico Drácula, de Bram Stoker (125 anos) Dia Nacional de Combate ao Glaucoma - comemorado no Brasil, conforme lei n° 10.456, de 13 de maio de 2002, para alertar sobre a doença 27 Nascimento do ator britânico Christopher Lee (100 anos) - estrelou O Senhor dos Anéis, Star Wars, entre outros grandes filmes Nascimento da dançarina norte-americana Isadora Duncan (145 anos) - precursora da dança moderna Nascimento da cantora baiana Ivete Sangalo (50 anos) - vencedora do Grammy Latino com o álbum Ivete, Gil e Caetano, em 2012 Dia Nacional da Mata Atlântica 28 Morte do crítico e museólogo fluminense Eurico Nazaré Nogueira França (30 anos) - ex-redator da Rádio MEC Nascimento do político alagoano Teotônio Vilela (105 anos) - conhecido nacionalmente como Menestrel das Alagoas, devido à sua luta pela liberdade política e a redemocratização do Brasil Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher Dia Internacional do Brincar

*com supervisão de Nathália Mendes