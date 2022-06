PF deflagra mais uma fase de operação que investiga roubo em Araçatuba

A Polícia Federal deflagrou hoje (21) mais uma fase da operação que investiga o roubo às agências bancárias da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil em Araçatuba, no interior paulista, em agosto de 2021. Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão temporária, oito de busca e apreensão e quatro de identificação criminal, na cidade de São Paulo (2), Agudos (2), Indaiatuba (1) e Campinas (3).

De acordo com as investigações da PF, quatro integrantes participaram fornecendo estrutura logística aos outros da organização criminosa. Esses investigados emprestaram uma propriedade rural para servir de ponto de apoio para a consecução do roubo.

“Não se descarta, também, que dois deles tenham participado diretamente da ação criminosa em Araçatuba”, informa a PF.

Um outro investigado está envolvido com os principais executores do crime, já presos. “Também é possível que tenha estado presente na área central de Araçatuba, atuando diretamente no roubo praticado”.

Com a 10ª fase deflagrada hoje, a PF já prendeu 43 investigados e cumpriu 95 mandados de busca e apreensão.