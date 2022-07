Agência Brasil disponibiliza versão de notícias em áudio

Usuários do site da Agência Brasil agora podem acessar matérias nas versões em áudio. A nova funcionalidade foi lançada no final do mês de junho e está disponível para computadores e dispositivos móveis. De forma automatizada, o novo recurso converte para áudio todas as notícias publicadas, seja em português, inglês ou espanhol.

Disponibilizada na página da matéria, antes do texto, a ferramenta é acionada com apenas um clique. Além de ouvir o áudio selecionado em diversas velocidades, é possível baixar o arquivo em formato mp3 do conteúdo para compartilhar e conferir onde e quando quiser.

O principal objetivo do recurso é ampliar a acessibilidade do site, auxiliando pessoas com deficiência visual e também aquelas que possuem alguma dificuldade de leitura.

Com a nova funcionalidade, a Agência Brasil acompanha a tendência do consumo de conteúdo em áudio na internet e oferece mais comodidade ao usuário para ouvir a notícia enquanto realiza simultaneamente outras atividades.

Outra funcionalidade que também torna o site mais acessível está no ar desde julho de 2020: o VLibras, ferramenta de interpretação digital que permite a tradução automática dos conteúdos do português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Com as iniciativas, a Agência Brasil possibilita que cada vez mais pessoas possam ter acesso às informações publicadas.

Sobre a Agência Brasil

Agência pública de notícias, a Agência Brasil mantém, como todos os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o foco no cidadão e prima pelo interesse público, honestidade, precisão e clareza das informações que transmite.

Os conteúdos da Agência Brasil são reproduzidos por milhares de sites e veículos impressos de todo o país – e também do exterior, com textos traduzidos para inglês e espanhol.

Presente na web e nas redes sociais, a Agência Brasil cobre os eventos mais importantes do país, publicando diariamente dezenas de matérias.

O conteúdo da Agência pode ser reproduzido gratuitamente, desde que citada a fonte.

