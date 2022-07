Rio inaugura mais duas placas em imóveis onde viveram membros da ABL

Representada pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), a prefeitura do Rio de Janeiro deu continuidade, nesta semana, à inauguração de placas azuis do Patrimônio Cultural, dentro do Circuito da Literatura, em homenagem a imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL). O IRPH é vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SMPU).

No último dia 20, data em que a ABL fez 125 anos, dois imóveis no Cosme Velho, zona sul da cidade, receberam as tradicionais placas azuis, em homenagem a Machado de Assis e Austregésilo de Athayde, que foram, respectivamente, primeiro presidente e presidente mais longevo da instituição. Criado para levar à população informações sobre os imortais e os locais onde viveram no Rio de Janeiro, o Circuito da Literatura teve 107 endereços eternizados pela prefeitura em decreto publicado no Diário Oficial do Município.

Agora são três as estações do Circuito da Literatura. A primeira placa do circuito foi instalada em dezembro do ano passado na Rua São Clemente, 421, em Botafogo, zona sul, onde morou o crítico literário, poeta, orador e advogado Rodrigo Octavio Filho, ocupante da Cadeira 35 ABL.

Concebido inicialmente com o nome Onde Moravam os Acadêmicos, o projeto passou a ser chamado Circuito da Literatura, ao integrar os circuitos do Patrimônio Cultural Carioca.

Austregésilo e Machado

Terceiro ocupante da Cadeira 8 e presidente da ABL de 1959 a 1993, o jornalista Austregésilo de Athayde foi um dos redatores da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948. Ele teve a placa inaugurada no imóvel onde morou, na Rua Cosme Velho, 599. A cerimônia contou com a presença da presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, Laura Di Blasi; do presidente da ABL, jornalista Merval Pereira; e de Roberto Athayde e Paula Sandroni, respectivamente filho e neta do homenageado.

Na ocasião, Paula Sandroni destacou a felicidade da família com o convênio firmado entre a prefeitura e a ABL, valorizando a literatura. “A vida toda do meu avô foi essa: jornalismo, literatura e, principalmente, Academia Brasileira de Letras. Então, eu tenho certeza de que ele está feliz, assim como todos nós estamos na família”, disse Paula.

A segunda placa foi afixada na parede do Capitu Café, na Rua Cosme Velho, 174, endereço onde ficava a última residência do jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo Machado de Assis. O escritor nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839, onde morreu em 29 de setembro de 1908. Machado foi o fundador da Cadeira 23 da ABL.

Circuitos

O Circuito da Literatura é o 22º dos circuitos do Patrimônio Cultural Carioca, que sinalizam bens culturais espalhados por toda a cidade. Destacam-se, entre eles, os circuitos Liberdade, Art-Déco, Cinemas, Trem, Botequins, Águas, Samba, Bossa Nova, Praça Tiradentes, Herança Africana, Choro e Negócios Tradicionais.

Segundo a presidente do IRPH, Laura Di Blasi, o objetivo do projeto é informar o público sobre o rico acervo de bens culturais e de personalidades que fazem parte da cultura carioca. “O Circuito da Literatura chega para agregar valor a esse projeto, estabelecendo um mapeamento e identificando os locais onde residiram intelectuais e escritores que integraram a Academia Brasileira de Letras desde a sua fundação, em 1897”, informou. .

Os imóveis onde moraram os imortais da ABL serão gradativamente sinalizados com as tradicionais placas azuis. A lista inclui ainda os acadêmicos Rachel de Queiroz, Nelson Pereira dos Santos, Antonio Callado, Darcy Ribeiro, Dias Gomes, João Ubaldo Ribeiro, Roberto Marinho, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Gullar, Jorge Amado e Zélia Gattai.

As placas de identificação de bens e locais de relevância começaram a ser instaladas pela prefeitura do Rio em 1992. Desde 2010, porém, os circuitos do Patrimônio Cultural Carioca deixaram de ser focados em arquitetura e passaram a abranger temas livres, ligados à cultura e à identidade carioca. Por meio da fixação de uma placa informativa, a prefeitura seleciona locais de destaque para cada tema. Em cada placa, os visitantes podem saber um pouco mais sobre o local e sua importância para a história da cidade e para o tema em questão.

Homenageados da ABL

Cadeira 1 - Luís Murat

Rua Conde de Bonfim, nº 583 – Tijuca

Cadeira 1 - Ivan Lins

Rua Almirante Guilhem, nº 40 – Leblon

Cadeira 1 - Evandro Lins e Silva

Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 126 – Copacabana

Cadeira 2 - João Neves da Fontoura

Rua Paissandu, nº 93 – Flamengo

Cadeira 3 - Herberto Sales

Avenida Rui Barbosa, nº 300 – Flamengo

Cadeira 3 - Carlos Heitor Cony

Avenida Epitácio Pessoa, nº 4500 – Lagoa

Cadeira 4 - Vianna Moog

Avenida Atlântica, nº 270 – Copacabana

Cadeira 5 - Candido Motta Filho

Rua Paissandu, nº 93 – Flamengo

Cadeira 5 - Rachel de Queiroz

Rua Rita Ludolf, nº 43 – Leblon

Cadeira 6 - Raymundo Faoro

Rua das Laranjeiras, nº 550 – Laranjeiras

Cadeira 7 - Afrânio Peixoto

Rua Paissandu, nº 149 – Flamengo

Cadeira 7 - Hermes Lima

Avenida Atlântica, nº 2364 – Copacabana

Cadeira 7 - Sergio Corrêa da Costa

Ladeira de Nossa Senhora, nº 311, Casa 64 – Glória

Cadeira 7 - Nelson Pereira dos Santos

Rua Mário Pederneiras, nº 45 – Humaitá

Cadeira 8 - Austregésilo de Athayde

Rua Cosme Velho, nº 599 – Cosme Velho

Cadeira 8 - Antonio Callado

Rua Aperana, nº 143 – Leblon

Cadeira 8 - Antonio Olinto

Rua Duvivier, nº 43 – Copacabana

Cadeira 9 - Marques Rebelo

Rua das Laranjeiras, nº 550 – Laranjeiras

Cadeira 10 - Osvaldo Orico

Avenida Rui Barbosa, nº 40 – Flamengo

Cadeira 10 - Orígenes Lessa

Rua Prado Júnior, nº 63 – Copacabana

Cadeira 10 - Lêdo Ivo

Rua Fernando Ferrari, nº 61 – Botafogo

Cadeira 11 - Adelmar Tavares

Rua Barão de Ipanema, nº 115 – Copacabana

Cadeira 11 - Deolindo Couto

Rua Raul Pompéia, nº 228 – Copacabana

Cadeira 11 - Darcy Ribeiro

Rua Bolivar, nº 7 – Copacabana

Cadeira 11 - Celso Furtado

Rua Conrado Niemeyer, nº 23 – Copacabana

Cadeira 11 - Helio Jaguaribe

Rua Barão de Oliveira Castro, nº 22 – Jardim Botânico

Cadeira 12 - Augusto de Lima

Rua Marquês de São Vicente, nº 452 – Gávea

Cadeira 12 - Macedo Soares

Praia do Flamengo, nº 2 – Flamengo

Cadeira 13 - Hélio Lobo

Rua do Russel, nº 680 – Flamengo

Cadeira 13 - Augusto Meyer

Praia de Botafogo, nº 124 – Botafogo

Cadeira 13 - Francisco de Assis Barbosa

Praia de Botafogo, nº 132 – Botafogo

Cadeira 14 - Clóvis Beviláqua

Rua Barão de Mesquita, nº 506 – Tijuca

Cadeira 14 - Antônio Carneiro Leão

Rua Fernando Osório, nº 19 – Flamengo

Cadeira 14 - Fernando de Azevedo

Rua Pinheiro Machado, nº 76 – Laranjeiras

Cadeira 15 - Odylo Costa Filho

Rua Senador Vergueiro, nº 103 – Flamengo

Cadeira 16 - Pedro Calmon

Rua Santa Clara, nº 415 – Copacabana

Cadeira 17 - Roquette-Pinto

Avenida Beira Mar, nº 406 – Centro

Cadeira 17 - Álvaro Lins

Praia de Botafogo, nº 48 – Botafogo

Cadeira 17 - Antônio Houaiss

Avenida Epitácio Pessoa, nº 4560 – Lagoa

Cadeira 18 - Pereira da Silva, A. J.

Rua Uruguai, nº 521– Tijuca

Cadeira 19 - Gustavo Barroso

Rua Sá Ferreira, nº 123 – Copacabana

Cadeira 19 - Antônio da Silva Melo

Rua Cosme Velho, nº 792 – Cosme Velho

Cadeira 19 - Américo Jacobina Lacombe

Rua 19 de fevereiro, nº 105 – Botafogo

Cadeira 19 - Marcos Almir Madeira

Rua Pinheiro Machado, nº 76 – Laranjeiras

Cadeira 20 - Múcio Leão

Rua Fernando Mendes, nº 7 – Copacabana

Cadeira 20 - Aurélio de Lyra Tavares

Rua Inhangá, nº 2.666 – Copacabana

Cadeira 21 - Mário de Alencar

Rua Marquês de Olinda, nº 74 – Botafogo

Cadeira 21 - Olegário Mariano

Rua Barata Ribeiro, nº 662 – Copacabana

Cadeira 21 - Álvaro Moreyra

Rua Francisco Sá, nº 38 – Copacabana

Cadeira 21 - Adonias Filho

Rua República do Peru, nº 72 – Copacabana

Cadeira 21 - Dias Gomes

Rua Visconde de Albuquerque, nº 582 – Leblon

Cadeira 21 - Roberto Campos

Rua Francisco Otaviano, nº 140 – Copacabana

Cadeira 22 - Miguel Osório de Almeida

Estrada do Açude, nº 544 – Alto da Boa Vista

Cadeira 22 - Luís Viana Filho

Rua Constante Ramos, nº 105 – Copacabana

Cadeira 22 - Ivo Pitanguy

Rua Émile Zola, nº 20 – Gávea

Cadeira 23 - Machado de Assis

Rua dos Andradas n° 147, (antigo n° 119) – Centro

Cadeira 23 - Luiz Paulo Horta

Travessa Visconde de Morais, nº 217 – Botafogo

Cadeira 23 - Octavio Mangabeira

Avenida Oswaldo Cruz, nº 131 – Flamengo

Cadeira 23 - Jorge Amado e Zélia Gattai

Rua Rodolfo Dantas, nº 16 – Copacabana

Cadeira 24 - Manuel Bandeira

Avenida Beira Mar, nº 406 – Centro

Cadeira 24 - Cyro dos Anjos

Rua Domingos Ferreira, nº 242 – Copacabana

Cadeira 24 - Sábato Magaldi

Rua Rainha Elizabeth, nº 540 – Copacabana

Cadeira 25 - Ataulfo de Paiva

Rua Valparaiso, nº 36 – Tijuca

Cadeira 25 - Afonso Arinos de Melo Franco

Rua Dona Mariana, nº 63, Casa 65 – Botafogo

Cadeira 26 - Ribeiro Couto

Rua Senador Vergueiro, nº 92 – Flamengo

Cadeira 26 - Gilberto Amado

Rua General Glicério, nº 400 – Laranjeiras

Cadeira 27 - Otávio de Faria

Praia de Botafogo, nº 28 – Botafogo

Cadeira 27 - Eduardo Portella

Praia do Flamengo, nº 332 – Flamengo

Cadeira 28 - Menotti del Picchia

Avenida Churchill, nº 60 – Centro

Cadeira 28 - Oscar Dias Corrêa

Rua Joaquim Nabuco, nº 190 – Copacabana

Cadeira 29 - Cláudio de Sousa

Praia do Flamengo, nº 172 – Flamengo

Cadeira 29 - Josué Montello

Avenida Atlântica, nº 3.018 – Copacabana

Cadeira 30 - Antonio Austregésilo

Praia do Flamengo, nº 122 – Flamengo

Cadeira 30 - Aurélio Buarque de Holanda

Praia de Botafogo, nº 48 – Botafogo

Cadeira 31 - Cassiano Ricardo

Rua Fernando Mendes, nº 7 – Copacabana

Cadeira 31 - Geraldo França de Lima

Rua Marques de Abrantes, nº 152 – Flamengo

Cadeira 32 - Viriato Correia

Rua São Clemente, nº 120 – Botafogo

Cadeira 32 - Joracy Camargo

Rua Raul Pompéia, nº 141 – Copacabana

Cadeira 32 - Genolino Amado

Rua Senador Euzébio, nº 29 – Flamengo

Cadeira 33 - Fernando Magalhães

Rua Pinheiro Machado, nº 76 – Laranjeiras

Cadeira 33 - Luís Edmundo

Rua Clóvis Beviláqua, nº 160 – Tijuca

Cadeira 33 - Afrânio Coutinho

Rua Paul Redfern, nº 41 – Ipanema

Cadeira 34 - José Maria da Silva Paranhos

Rua Vinte de Abril, nº 14 – Centro

Cadeira 34 - Raimundo Magalhães Júnior

Rua Mal. Mascarenhas de Morais, nº 100 – Copacabana

Cadeira 34 - João Ubaldo Ribeiro

Rua General Urquiza, nº 147 – Leblon

Cadeira 35 - Rodrigo Octavio

Estrada Velha da Tijuca, nº 1251 – Alto da Boa Vista

Cadeira 35 - Rodrigo Octavio Filho

Rua São Clemente, nº 421 – Botafogo

Cadeira 35 - José Honório Rodrigues

Rua Paul Redfern, nº 23 – Ipanema

Cadeira 35 - Celso Ferreira da Cunha

Rua Diógenes Sampaio, nº 18 – Humaitá

Cadeira 36 - Afonso Celso

Rua Machado de Assis, nº 35 – Flamengo

Cadeira 36 - Clementino Fraga

Rua Frederico Eyer, nº 45 – Gávea

Cadeira 37 - Alcântara Machado

Rua Barão do Flamengo, nº 17 – Flamengo

Cadeira 37 - Getúlio Vargas

Avenida Rui Barbosa, nº 430 – Flamengo

Cadeira 37 - Assis Chateaubriand

Avenida Atlântica, nº 2.406 – Copacabana

Cadeira 37 - João Cabral de Melo Neto

Praia do Flamengo, nº 116 – Flamengo

Cadeira 37 - Ivan Junqueira

Rua Gustavo Sampaio, nº 194 – Leme

Cadeira 37 - Ferreira Gullar

Rua Duvivier, nº 49 – Copacabana

Cadeira 38 - Celso Vieira

Rua Gustavo Sampaio, nº 390 (antigo nº 124) – Leme

Cadeira 38 - Maurício de Medeiros

Rua Gustavo Sampaio, nº 345 – Leme

Cadeira 39 - Alberto de Faria

Praia do Flamengo, nº 122 – Flamengo

Cadeira 39 - Rodolfo Garcia

Rua República do Peru, nº 380 – Copacabana

Cadeira 39 - Elmano Cardim

Av. Portugal, nº 96 – Urca

Cadeira 39 - Otto Lara Resende

Rua Alexandre Ferreira, nº 350 – Lagoa

Cadeira 39 - Roberto Marinho

Rua Cosme Velho, nº 1105, Casa-Museu 67 – Cosme Velho

Cadeira 40 - Miguel Couto

Praia de Botafogo, nº 280 – Botafogo

Cadeira 40 - Alceu Amoroso Lima

Rua Paissandu, nº 200 – Flamengo

Cadeira 40 - Evaristo de Morais Filho

Rua Domingos Ferreira, nº 102 – Copacabana