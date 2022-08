Documentário sobre fotografia estreia na TV Brasil neste domingo

A trajetória da fotografia brasileira é revelada no documentário inédito Fotografação, filme que a TV Brasil estreia na faixa Cine DOC deste domingo (21), às 23h. Com direção de Lauro Escorel, a película nacional traça um panorama sobre a fotografia no país desde seu advento até os dias atuais.

Com depoimentos emocionantes e imagens de arquivo incríveis, a obra traz um recorte sobre o trabalho dos principais nomes dessa arte e aborda o impacto das novas tecnologias e da fotografia digital na sociedade contemporânea. Além da janela na telinha, a produção fica disponível no app TV Brasil Play.

Célebres personagens da imagem

O documentário em cartaz na programação da TV Brasil apresenta os primeiros fotógrafos a atuarem no país, ainda no século XIX, como Marc Ferrez e Augusto Malta. O filme também passa pelos registros fotográficos do modernista Mário de Andrade.

O destaque da produção, no entanto, está na investigação do trabalho desenvolvido por importantes profissionais envolvidos na prática da fotografia moderna. A proposta é apurar os pormenores da obra de ícones como Hildegard Rosenthal, José Medeiros, Marcel Gautherot, Pierre Verger e Maurren Bisiliat.

Os depoimentos são marcados pela tônica afetiva e merecem espaço na trama de narrativas presente no doc Fotografação. A montagem contempla dados históricos, biográficos e uma seleção de imagens fascinantes. O conteúdo é associado a entrevistas com os principais especialistas em fotografia no país.

A produção também revela a conexão entre a fotografia e o cinema brasileiros. O documentário se vale de algumas imagens de filmes nacionais em que Escorel atuou como diretor de fotografia. A ideia é observar o uso das técnicas anteriores e buscar entender os resultados da proliferação da imagem digital.

Processo de realização do filme

O documentário destaca momentos marcantes da história da fotografia nacional a partir da perspectiva de Lauro Escorel, atuante diretor de fotografia do cinema brasileiro. O processo de pesquisa para realização da película durou três anos e resultou em uma produção rica em depoimentos e imagens históricas.

O cineasta buscou elos de ligação entre os fotógrafos e suas imagens para construir a narrativa e selecionar os entrevistados que seriam abordados na tela. O filme focaliza a representação do país na obra de diversos profissionais e reflete sobre o impacto das fotos digitais no cenário atual.

