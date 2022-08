Empresa assume fornecimento de água em parte do Rio e em 17 cidades

A concessionária Rio+Saneamento iniciou hoje (1º) as operações de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto em 22 bairros da zona oeste da capital Rio de Janeiro e de 17 municípios do interior do estado. O contrato foi assinado a partir da concessão do bloco 3 na privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), no fim do ano passado.

A área que será atendida pela companhia soma 2,6 milhões de habitantes, sendo 1,7 milhão nos seguintes bairros cariocas: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.

Fora da capital, a Rio+Saneamento vai atender a Bom Jardim, Carapebus, Carmo, Itaguaí, Macuco, Natividade, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, São Fidélis, São José de Ubá, Seropédica, Sumidouro, Trajano de Moraes e Vassouras.

O contrato de prestação de serviço vai durar 35 anos, e a concessionária terá que universalizar os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em até 11 anos. Para isso, a empresa afirma que serão investidos R$ 4,7 bilhões, o que possibilitará a construção de 33 estações de tratamento de esgoto e 12 estações de tratamento de água, além da implementação de mais de 1,5 mil quilômetros de tubulação de esgoto.

Leilão

O Grupo Águas do Brasil, do qual a Rio+Saneamento faz parte, venceu o leilão para o bloco 3 em 29 de dezembro do ano passado, quando ofereceu a outorga fixa de R$ 2,2 bilhões. Este foi o único bloco não arrematado no leilão realizado em abril do ano passado, quando os blocos 1, 2 e 4 receberam lances e foram contratados com uma arrecadação total de R$ 22,6 bilhões. A divisão dos blocos da Cedae para a concessão foi feita de forma que cada bloco incluía uma parte da capital fluminense e um grupo de municípios do interior do estado.