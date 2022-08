Projeto Ouro Natividade avança na busca por parcerias privadas

Decreto presidencial qualifica o projeto Ouro Natividade, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), para o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), confirmando decisão anterior manifestada pelo conselho responsável pelo programa (CPPI). Dessa forma, o projeto do setor de mineração dá mais um passo para a exploração, via parcerias, dos minérios da região deste empreendimento localizado no Tocantins.

Localizado a 48 km da cidade tocantinense de Natividade e a 220 km de Palmas, o projeto Ouro Natividade abrangeu, em seu alvará de pesquisa, uma área de 8.514,56 hectares, segundo o Ministério de Minas e Energia. O relatório final de pesquisa, no entanto, abrange uma área menor, de 3.925 hectares, conforme informou a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Na avaliação da secretaria, o projeto qualificado no âmbito do PPI representa “um promissor ativo minerário de titularidade da CPRM, com vistas à celebração de contrato de parceria”.

“As atividades de pesquisa foram desenvolvidas na área ao longo dos anos 1990 e compreenderam três etapas que abarcaram as atividades de cadastro de garimpos históricos e desativados, mapeamento geológico de detalhe, abertura de poços e trincheiras, amostragem de solo e execução de furos de sondagem que interceptaram o depósito primário de ouro”, detalhou a secretaria-geral.

Em 2018, os dados obtidos foram organizados e reinterpretados, assim como o cálculo dos volumes do depósito.

“A atualização dos dados referentes ao projeto indica a ocorrência de um depósito de ouro no local com recursos de aproximadamente 725.000 toneladas de minério, com teor médio de 1,02 gramas por toneladas de ouro – que corresponde a 765 quilos de ouro, além da constatação de que a mineralização pode se estender caso se avancem os estudos geológicos da área”, explica o MME.

Diante das projeções apresentadas, a Secretaria-Geral da PR destacou, em nota, que, uma vez no PPI, o projeto será fortalecido por meio de parcerias com o setor privado, de forma a viabilizar a instalação de infraestruturas para a extração de minerais.