Sem Censura recebe nesta segunda o atleta Caio Bonfim

Nesta segunda-feira (29), no programa Sem Censura, ao vivo, a jornalista Marina Machado recebe o atleta Caio Bonfim. Recordista brasileiro em marchas atléticas de 20 quilômetros (km) e 50 km, ele fala da atuação em Jogos Olímpicos e outras competições internacionais.

Caio Oliveira de Sena Bonfim nasceu em Brasília, em 1991. Filho dos técnicos de atletismo João Sena e Gianetti Bonfim, relutou, inicialmente, em seguir a profissão dos pais, mas em 2007 aceitou fazer um teste. Desde então, se dedica ao esporte olímpico.

Entre suas conquistas, estão o melhor resultado de um brasileiro na história do Mundial de Pequim, em 2015, quando obteve a sexta colocação na prova de 20 km. No mesmo ano, ganhou o bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Em 2017, foi bronze na marcha de 20 km do Campeonato Mundial de Atletismo em Londres, na Inglaterra, após ter ficado em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de 2016, e conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019.

Bonfim é também recordista nacional dos 20 km, com a marca de 1:18,47, conquistada em La Corunha, na Espanha, em 2019; dos 50 km, com 3:47,02, na Rio 2016; dos 35 km com 2:25,14, em Oregon, noa Estados Unidos, em 2022. É recordista sub-18, sub-20, sub-23 e adulto. Também, em 2022, garantiu três pódios consecutivos: terceiro lugar em Madri, na Espanha; ouro no Grande Prêmio de Podebrady, na República Tcheca, e a prata no grande prêmio de Rio Maior, em Portugal.

Contribuem como debatedores convidados desta edição os jornalistas Leandro Alarcom, de Redes Sociais da EBC, e Gustavo Schuabb, da Record TV Brasília.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Terra Prometida, com transmissão para todo o país em TV aberta, por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

Sem Censura – Caio Bonfim

Segunda-feira (29), às 21h, na TV Brasil

