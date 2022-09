Exército Brasileiro é tema do Sem Censura desta segunda

O programa Sem Censura desta segunda (19) recebe o vice-chefe do Estado-Maior do Exército, general Hertz Pires do Nascimento, para um bate-papo com a jornalista Marina Machado sobre o Exército Brasileiro. Na pauta, a história, frentes de atuação, unidades de elite e inovação tecnológica na instituição.

O Exército Brasileiro tem atualmente o maior efetivo entre os exércitos da América Latina, com aproximadamente 360 mil soldados e uma reserva que conta com cerca de 1,34 milhão. A Força detém a maior quantidade de blindados da América do Sul, somados os veículos destinados ao transporte de tropas e carros de combate principais.

O general Hertz Pires do Nascimento nasceu em 2 de junho de 1963, na cidade do Rio de Janeiro. Ingressou no Exército em 1982, na Academia Militar das Agulhas Negras. Desde julho de 2019 é o vice-chefe do Estado-Maior do Exército.

Hertz já atuou como instrutor do curso de cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras por duas vezes. Foi comandante do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, chefe da Divisão de Doutrina e Pesquisa do Centro de Doutrina do Exército, comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, comandante da 3ª Divisão de Exército (maior força blindada da América do Sul), e chefe do Centro de Doutrina do Exército. Ele também desempenhou atividades em nações amigas, como Bélgica, Estados Unidos, Canadá e Haiti.

Participam como debatedores convidados o jornalista Alexandre Garcia, da TV Jovem Pan News, e o professor de história militar, Sandro Teixeira.

