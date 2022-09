São Paulo recebe Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas

Depois de passar por Santos, no litoral paulista, a sexta edição do Mirada – Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas chega hoje (14) a São Paulo, retornando ao formato presencial. Até o dia 24 de setembro, o evento realizado pelo Sesc São Paulo apresenta ao público paulistano sua programação teatral.

Na capital paulista serão apresentados dez espetáculos internacionais: Reminiscência e DRAGON (Chile), Estreito/Estrecho (coprodução Portugal/Chile), Ensaio para uma Cartografia (Portugal), La Luna en el Amazonas (Colômbia), Hamlet (Peru), Teatro Amazonas (Espanha), CUANDO PASES SOBRE MI TUMBA (Uruguai), Cosmos e Aurora Negra (Portugal).

As peças serão encenadas nas unidades 24 de Maio, Belenzinho, Bom Retiro, Consolação, Pinheiros, Pompeia, Santana e Vila Mariana do Sesc e abordam, entre outros temas, os sintomas da colonização e os processos migratórios. Nessa abordagem está, por exemplo, Estreito/Estrecho, onde artistas das companhias Teatro Experimental do Porto (Portugal) e Teatro La Maria (Chile) revisitam a trajetória do navegador Fernão de Magalhães (1480-1521) de forma crítica e satírica.

O grupo colombiano Mapa Teatro parte de uma notícia de 2019, sobre a existência de comunidades indígenas isoladas voluntariamente na Amazônia colombiana, para falar sobre resistência na peça La Luna en El Amazonas.

Outro destaque é a peça Hamlet, que cruza o texto de Shakespeare com a vida de oito atores com Síndrome de Down.

Desde o dia 9 de setembro, o festival está sendo apresentado em Santos, no litoral paulista. Até o próximo domingo (18), o evento mostrará 36 espetáculos de múltiplas linguagens em teatro, dança, performance e teatro de rua na unidade do Sesc em Santos, além de espaços públicos, teatros e edifícios históricos da cidade.

Mais informações e a programação do Festival Mirada podem ser encontradas no site do evento.