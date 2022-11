Operação da PF combate exploração de crianças e adolescentes no Ceará

Crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes por meio da Internet são o alvo da Operação Quebrando Pontes, da Polícia Federal, nesta sexta-feira (11).



Em Fortaleza, policiais federais cumprem um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal em residência. "A busca tem como objetivos interromper as práticas ilícitas, identificar eventuais vítimas de abuso e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de inquérito policial e detalhamento da atuação do suspeito dos crimes investigados" detalhou a PF em nota.



A investigação começou em setembro de 2022, a partir de notícia do NCMEC – National Center for Missing and Exploited Children (organização não governamental sem fins lucrativos que operacionaliza, com apoio do governo americano, um mecanismo centralizado de recebimento de "denúncias" vindas especialmente de empresas de tecnologia, sobre crimes relacionados a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças).



O investigado, que não teve a identidade revelada pela PF, responderá, em tese, pelos crimes de produção, armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados em detrimento de vulneráveis. As investigações continuam com análise do material apreendido.