Retrospectiva 2022: confira as principais notícias de dezembro

Quase no apagar das luzes de 2022, o Brasil perdeu mais um ídolo nacional, desta vez, do esporte. Edson Arantes do Nascimento, que ficou mundialmente conhecido como Pelé, o Rei do Futebol, morreu no dia 29, aos 82 anos, na capital paulista. De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, a morte ocorreu em decorrência de falência múltipla de órgãos.

O rei do futebol brasileiro estava internado desde o fim de novembro por complicações em função de um tumor no cólon. No dia primeiro, chegou a agradecer as mensagens dos fãs.

No dia 6, o Hospital Israelita Albert Einstein divulgou uma melhora do quadro geral do ex-atleta: “Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências”, informou o boletim. Porém, no dia 21, outro boletim apontou que o craque apresentava progressão do câncer e por isso precisava de maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

Fim do sonho do hexa

Muitos brasileiros choraram a perda da chance de conquistar o hexacampeonato na Copa do Mundo. Na fase de grupos, o Brasil já havia perdido para Camarões, mas a vitória de goleada contra a Coreia do Sul nas oitavas de final deixou os torcedores cheios de esperança. Porém, depois de sair na frente na prorrogação, o Brasil viu a Croácia empatar a partida a quatro minutos do final e, por fim,perder nos pênaltis.ACopa do Catar foi vencida pela Argentina, que conquistou o tricampeonato mundial.

Presidente diplomado

No dia 12, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou a cerimônia de diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. No discurso após a cerimônia, Lula defendeu a democracia e reafirmou o compromisso de fazer do Brasil um país "mais desenvolvido e mais justo".



Nesse mês foram escolhidos os ministros do novo governo. Confira os 37 nomes.

Tensão em Brasília

No fim do ano, Brasília foi palco de uma série de atos como várias suspeitas de bombas, sendo uma delas confirmada, próxima ao aeroporto de Brasília. Uma pessoa foi presa e outra fugiu.