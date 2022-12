Retrospectiva 2022: confira as principais notícias de outubro

O mês de outubro foi marcado pela realização das eleições 2022. O primeiro turno foi no dia 2. Logo no início da manhã, foi realizado o teste de integridade em 641 urnas eletrônicas sorteadas ou escolhidas pelas entidades fiscalizadoras das eleições.

Até as 16h do dia 2, mais de 3 mil urnas eletrônicas foram substituídas, segundo a atualização do número de ocorrências registradas durante a votação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após nove horas de votação, as seções eleitorais foram fechadas em todo o país, precisamente, às 17h.

Por volta das 21h30, com 96,93% das urnas apuradas, foi confirmada a realização de segundo turno entre os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Nas eleições estaduais, 15 governadores foram eleitos já no primeiro turno. Logo após os resultados, ambos os candidatos, Lula e Bolsonaro, deram declarações à imprensa.

O segundo turno das eleições foi realizado no dia 30. Assim como no primeiro turno o horário de votação terminou às 17h. A disputa seguiu acirrada até as 20h quando, com mais de 98% das urnas apuradas Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil. Aos 77 anos, ele cumprirá seu terceiro mandato.

Logo após a vitória de Lula, grupos de caminhoneiros iniciaram protestos com bloqueios em rodovias. No dia 31, o ministro Alexandre de Moraes determinou o total desbloqueio das rodovias federais que registraram paralisações de caminhoneiros.

Também no dia 31, o presidente eleito se reuniu com presidente argentino, Alberto Fernández, que veio ao Brasil para felicitá-lo pela vitória nas urnas.

Prisão

No dia 27, o ex-deputado federal Roberto Jefferson teve a prisão preventiva (por tempo indeterminado) decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Quatro dias antes, Jefferson fora preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) após oferecer resistência ao cumprimento de mandado de prisão decretado por Moraes. O mandado foi expedido depois que o ex-parlamentar publicou um vídeo na internet em que ofendeu a ministra do STF Cármen Lúcia com palavras de baixo calão.

Antes de ser preso em sua casa, no município de Comendador Levy Gasparian (RJ), Jefferson deu tiros de fuzil e lançou granadas contra os policiais que foram ao local. Em função do episódio, ele foi indiciado pela PF por quatro tentativas de homicídio.

Outra prisão com repercussão nacional no mês de outubro foi a de um segurança da deputada Carla Zambelli (PL) que não teve a identidade oficialmente revelada. No fim do mês, ele foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo pela Polícia Civil de São Paulo, após uma confusão entre a parlamentar e o jornalista Luan Araújo, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Depois de uma discussão política com o jornalista, a deputada perseguiu o homem e apontou uma arma de fogo contra ele.

Vídeos que viralizaram na internet mostram a parlamentar, o segurança e seus assessores correndo atrás de Araújo. No momento da confusão, é possível ver o homem fazendo provocações à parlamentar. Ela tenta correr, cai sozinha e depois segue Luan Araújo. O homem grita por socorro enquanto corre, um barulho de tiro é ouvido e alguém pede que a polícia seja chamada.

A deputada publicou em suas redes sociais um vídeo em conta sua versão sobre o ocorrido. Segundo a deputada, um grupo de homens, do qual Araújo fazia parte, tentou intimidá-la, e ela foi empurrada para o chão.

Saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no dia 3 a autorização para a condução de um ensaio clínico que terá como produto investigacional a SpiN-Tec, uma candidata à vacina para covid-19. A SpiN-Tec é uma proteína quimérica recombinante que utiliza a proteína SpiN, desenvolvida pelo Centro de pesquisa e produção de vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais (CT Vacinas da UFMG).

Os primeiros testes de vacina brasileira contaram com 400 voluntários.

No dia 7, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil recebeu o primeiro lote importado de vacinas contra a Monkeypox, doença que é mais conhecida como varíola dos macacos. Segundo o Ministério da Saúde, a remessa de 9,8 mil doses desembarcou no Aeroporto de Guarulhos (SP)no dia 04. Cerca de 50 mil doses já foram compradas via fundo rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Os próximos lotes estão previstos para serem entregues até o fim de 2022.

Na área de saúde, o Ministério da Saúde liberou, no dia 13, a aplicação de vacinas contra a covid-19 da Pfizer em crianças de 6 meses a 4 anos de idade que tenham comorbidades. A ampliação do uso da vacina da Pfizer para imunizar crianças nessa faixa etária foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em setembro.

Internacional

No início do mês, o número de mortes causadas pela passagem do furacão Ian pelos estados da Flórida, Carolina do Norte e Carolina do Sul chegou a 85. A recuperação deve custar milhões de dólares e alguns governantes locais enfrentam críticas sobre a resposta à tempestade.

Pelo menos 34 pessoas, entre elas 22 crianças entre 2 e 3 anos de idade, morreram no dia 6 em Na Klang, no norte da Tailândia, vítimas de um ataque feito por um homem armado com uma espingarda, uma pistola e uma faca. O presumível atacante, identificado pelas autoridades como um ex-policial de 34 anos, teria também assassinado a mulher e o filho antes de se suicidar.

Nobel

No dia 3, o Prêmio Nobel de Medicina foi atribuído ao cientista sueco Svante Pääbo pelas suas descobertas sobre a evolução humana. O vencedor foi anunciado pelo secretário-geral do Comitê Nobel, Thomas Perlmann, em Estocolmo, na Suécia.

O Prêmio Nobel da Física foi atribuído, no dia 4, a Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger por avanços na mecânica quântica. Os vencedores foram anunciados pela Real Academia Sueca de Ciências, em Estocolmo, na Suécia.

O Prêmio Nobel da Literatura de 2022 foi atribuído à autora francesa Annie Ernaux. A laureada foi anunciada no dia 6. Segundo a Academia, a escritora francesa foi premiada “pela coragem e acuidade clínica com que descortina as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal”.

O ativista bielorrusso preso Ales Bialiatski, a organização russa Memorial e o grupo ucraniano Centro para Liberdades Civis ganharam o Prêmio Nobel da Paz de 2022 no dia 7, destacando a defesa dos direitos humanos e democracia.

O Prêmio Nobel de Economia deste ano foi atribuído a Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig. A decisão foi anunciada no dia 10. É o último Prêmio Nobel anunciado este ano. O prêmio distingue estudos que têm se mostrado "cruciais" para outras investigações que aumentaram o conhecimento dos bancos, da regulação bancária e de como as crises financeiras devem ser geridas.