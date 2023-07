Suzana Kahn assume diretoria da Coppe/UFRJ

A especialista em mudanças climáticas Suzana Kahn assume nesta segunda-feira (24) a diretoria do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ela vai acumular a função de presidente do comitê científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (IPCC).

“A gente pretende reorientar a Coppe para deixá-la alinhada com o mundo que está na transição energética, digital, ambiental e social. A gente busca estabelecer algumas metas para continuar na vanguarda”, disse Suzana, que é formada em engenharia mecânica.

Inteligência artificial

Entre os seus projetos, figura a criação do Centro Coppe de Inteligência Artificial, uma parceria com a prefeitura do Rio que vai ceder o espaço do antigo Automóvel Clube, no centro da capital.

“A Coppe se alinha a uma nova economia com a questão da revolução digital que tem uma abordagem transversal. No espaço, haverá atividades de capacitação de profissionais da área e a incubação de empresas com base tecnológica da inteligência artificial, robótica, com parceria com empresas privadas. A ideia é transformar num hub organizando as equipes”, disse a pesquisadora.

Acrescentou que, no segundo semestre, serão inaugurados laboratórios de nanotecnologia e biomédica. “A ideia é fortalecer a interação entre a engenharia e a saúde, com startups de biotecnologia e saúde em parceria com o setor privado. Próteses e pele, há muita coisa a ser feita nessas novas fronteiras do conhecimento que a gente pretende dinamizar”, enfatizou.

“Queremos reforçar a inovação e empreendedorismo. Queremos auxiliar a transformar ideias, projetos que ainda estão na bancada da academia e levar para o mercado, tornando-se uma empresa”, finalizou Suzana.