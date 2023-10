Governos federal e do Rio vão investigar lavagem de dinheiro do crime

Os governos federal e do estado do Rio de Janeiro anunciaram que vão criar, nesta quarta-feira (1º) o Centro Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos (Ciifra).

Ele terá como metas asfixiar financeiramente as milícias e as facções criminosas que controlam a venda de drogas no estado, através do combate a crimes financeiros e a lavagem de dinheiro.

O centro terá representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil fluminense e Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

Também serão convidados representantes do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

“Na semana que vem, a gente já estará trabalhando efetivamente. Vai ter um local, a gente vai deslocar uma equipe da Senasp [Secretaria Nacional de Segurança Pública], temos hoje policiais que atuam no Coaf e vão ser deslocados para o Rio de Janeiro para focar em investigações financeiras. A descapitalização dessas organizações criminosas é decisiva para reduzir o potencial ofensivo delas e poder desmantelar [o sistema]”, disse o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli.