PF acompanhará investigação sobre assassinato de três médicos no Rio

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a Polícia Federal (PF) fará diligências para investigar a "execução" de três médicos nesta quinta-feira (5), na cidade do Rio de Janeiro.

Pela rede social X, Dino disse que conversou com o governador fluminense, Cláudio Castro, e que a Polícia Civil também investiga o caso.

