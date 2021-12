Hoje é Dia: veja datas e feriados de dezembro de 2021

Nem parece, mas já estamos no último mês de 2021. O Hoje é Dia de Dezembro, mês do Natal (no dia 25) e das festas de fim de ano, traz consigo, além da chegada do verão no Hemisfério Sul (no dia 21 de dezembro, às 12h59), uma série de datas de celebrações que visam homenagear e conscientizar a população.

Já no dia 2, são celebrados o Dia Nacional do Samba e do Dia Nacional da Astronomia. No dia 10, a celebração é ao Dia do Palhaço. O mês conta ainda com homenagens ao forró (o Dia Nacional do Forró é no dia 13), aos arquitetos e urbanistas (o dia da classe é 15 de dezembro) e aos atletas, sejam eles amadores ou profissionais (o Dia do Atleta é dia 21 de dezembro).

Datas que alertam para questões de saúde e de direitos humanos também são vastas no mês. O dia 1º de dezembro é marcado pelo Dia Mundial de Combate à AIDS. A data é seguida pelo Dia Internacional da Abolição da Escravidão (dia 2) e Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (dia 3).

No dia 9, são celebrados o Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas de Genocídio e o Dia Internacional de Luta contra a Corrupção. O dia 10 é o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional dos Direitos Animais. Por fim, o dia 13 é o Dia do Deficiente Visual.

Figuras marcantes também nasceram e nos deixaram em dezembro. O dia 5 é marcado pelos 130 anos de morte do Imperador Dom Pedro II e dos 230 anos da morte de Mozart. O dia 6 é marcado pelos 45 anos da morte do ex-presidente João Goulart. O dia do Natal (25) também é marcado pelos 15 anos de morte de James Brown. Já a morte de Cássia Eller completa 20 anos no dia 29.

O dia 5 é marcado pelo nascimento de Carlos Mariguella (110 anos) e de Walt Disney (120 anos). A literatura também tem vez em dezembro de 2021. No dia 12, o nascimento do escritor francês Gustave Flaubert completa 200 anos e, no dia 24, a escritora Ana Maria Machado completa 80 anos.

Dezembro ainda é marcado por datas pioneiras. No dia 2, a primeira transmissão da TV Brasil completa 14 anos. Outras “estreias” também ocorreram em dezembro na história. No dia 10, a primeira cerimônia do Prêmio Nobel completa 120 anos. No dia 11, a fundação da Unicef completa 75 anos. Já o dia 21 é marcado pela primeira partida de basquete no mundo (130 anos) e pela primeira transmissão de telenovela no Brasil (70 anos).

As datas são alguns dos 121 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de dezembro: