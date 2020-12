Covid-19: restaurantes de Nova York sofrem novas restrições

Os restaurantes de Nova York precisam parar de servir refeições em ambientes fechados a partir de segunda-feira (14), uma vez que as hospitalizações por covid-19 não se estabilizam e a taxa de infecção pelo vírus aumenta, disse o governador Andrew Cuomo.

Ele reconheceu que refeições em ambientes fechados respondem por apenas uma fração dos novos casos da cidade, mas disse estar preocupado com uma taxa de transmissão de 1,3, o que significa que uma pessoa infectada transmite para outras 1,3.

"A taxa subindo em um ambiente concentrado é realmente um problema agravante", afirmou. "A cidade de Nova York é diferente. Uma alta taxa de transmissão em um ambiente concentrado é diferente" disse.

Quase três quartos das infecções por coronavírus no estado vêm de reuniões privadas, enquanto apenas 1,4% delas puderam ser rastreadas a restaurantes e bares, acrescentou.

A medida ocorre pouco mais de dez semanas depois que os restaurantes da cidade foram autorizados a retomar as refeições em recinto fechado, mas apenas com 25% da capacidade, pela primeira vez desde março.

Muitos adicionaram locais externos em antecipação à medida, que Cuomo alertou sobre o que aconteceria se a taxa de hospitalização não se estabilizasse.

Embora a taxa de casos positivos para coronavírus no estado esteja entre as mais baixas do país, as hospitalizações por covid-19 subiram para 5.321, levantando preocupações sobre o sistema de saúde, destacou o governador.