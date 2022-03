Ataque a teatro em Mariupol pode ter matado 300 pessoas

Autoridades locais, citando relatos de testemunhas, disseram que até 300 pessoas podem ter sido mortas no bombardeio a um teatro na cidade sitiada de Mariupol, no Sul da Ucrânia, em 16 de março.

O conselho municipal deixou claro que ainda não foi possível determinar o número exato de mortos no incidente, em que um poderoso ataque aéreo russo atingiu o Teatro Drama, onde centenas de pessoas estavam abrigadas.

O governo ucraniano havia dito anteriormente que era impossível dizer quantos foram mortos, porque Mariupol está sob caos, com bombardeios quase constantes.

A Rússia tem negado ter bombardeado o teatro. O Kremlin afirma que as forças russas não têm civis como alvo, depois de invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro.

"Ttestemunhas dizem que cerca de 300 pessoas morreram no teatro Drama, de Mariupol como resultado do bombardeio de um avião russo", disse o conselho municipal em comunicado nesta sexta-feira.

"Até o último momento, não se quer acreditar nesse horror. Mas as palavras daqueles que estavam dentro do prédio no momento do ato terrorista afirmam o contrário."

Petro Andrushenko, assessor do prefeito de Mariupol, deu a mesma estimativa, sem fornecer mais detalhes.

A chefe da missão de monitoramento de direitos humanos da ONU na Ucrânia, Matilda Bogner, disse que sua equipe não conseguiu obter informações suficientes para verificar o número de mortos no teatro.

"Estamos recebendo cada vez menos informações de lá (Mariupol) e, nesse caso específico, ainda tentando verificar os detalhes", afirmou ela a jornalistas de Genebra por videolink.

Autoridades ucranianas têm dito cerca de 130 pessoas foram resgatadas dos escombros e que o porão do teatro tinha resistido ao ataque.

