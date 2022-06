Charles e William farão tributo do Jubilei à rainha Elizabeth

O filho e herdeiro da rainha Elizabeth, príncipe Charles, e seu neto, príncipe William, farão tributo à monarca em um show de música no Palácio de Buckingham, no terceiro dia de comemorações nacionais pelos seus 70 anos no trono.

A festa no palácio, que terá nomes como Alicia Keys e Diana Ross, é o principal evento do Jubileu de Platina neste sábado, junto com a corrida de cavalos Epsom Derby.

A monarca de 96 anos, grande fã de corrida de cavalo, foi forçada a perder a 243ª edição do Derby por causa de "problemas episódicos de mobilidade" que também a retiraram da missa de Ação de Graças em sua honra na sexta-feira.

A sua filha, princesa Anne, que competiu nos três dias do evento equestre na Olimpíada de 1976, substituiu a mãe, que raras vezes perdeu a corrida durante o seu reinado recorde e acompanhou pela televisão no Castelo de Windsor, onde mora.

Ainda neste sábado, Charles e seu filho mais velho, William, que tem o destino de suceder o pai como rei, farão discursos no show do palácio, onde artistas do mundo inteiro tocarão para cerca de 22 mil pessoas. A rainha não deve comparecer.

