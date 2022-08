Ucraniano ferido em bombardeio russo sai de hospital no Japão

Um ucraniano que sofreu ferimentos durante um bombardeio russo recebeu alta neste fim de semana de um hospital nas proximidades de Tóquio, onde estava sendo tratado.

Anton Kornishuk ficou gravemente ferido em março após um ataque russo com morteiros nos arredores de Kiev, capital da Ucrânia. O homem de 38 anos estudava japonês em uma universidade de Lviv, no oeste ucraniano. Seu professor buscou ajuda através de um amigo no Japão, e o ucraniano foi internado no fim de maio no Hospital da Universidade de Chiba, no Japão.

O médico responsável disse que ossos das costelas e canelas do paciente foram fixados novamente e que a cirurgia de reconstrução do tendão de Aquiles transcorreu com sucesso.

Intercâmbio

O chefia do hospital disse que o caso de Kornishuk representava uma oportunidade importante que pode levar a maiores contribuições com o sistema médico ucraniano e intercâmbios entre universidades dos dois países.

Kornishuk precisa continuar indo a consultas no hospital por mais alguns meses para o tratamento de reabilitação. Ele disse que prosseguirá estudando japonês e que espera poder ajudar outros ucranianos evacuados para o Japão.