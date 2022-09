Alemanha concorda com indenização de famílias de vítimas de olimpíada

A Alemanha e as famílias dos atletas israelenses assassinados nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, concordaram com uma oferta de compensação totalizando 28 milhões de euros, disse hoje (2) um porta-voz do Ministério do Interior.

No mês passado, as famílias disseram que estavam descontentes com as últimas ofertas de indenização alemãs e que, em protesto, planejavam boicotar uma cerimônia na segunda-feira em Munique, marcando o 50º aniversário do ataque.

O governo federal contribuirá com 22,5 milhões de euros, enquanto 5 milhões de euros serão do estado da Baviera e 500 mil euros de Munique, segundo o porta-voz.

Em 5 de setembro de 1972, membros da equipe olímpica israelense foram feitos reféns, na vila dos atletas, por homens armados palestinos do grupo radical Setembro Negro.

Em 24 horas, 11 israelenses, cinco palestinos e um policial alemão foram mortos após um esforço de resgate acabar em tiroteio.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.