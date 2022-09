Referendos russos destruirão possibilidade de negociação, diz Ucrânia

Quaisquer referendos sobre adesão à Rússia em territórios ucranianos ocupados pela Rússia destruirão qualquer janela restante para negociações entre Kiev e Moscou, disse o porta-voz ucraniano, Serhiy Nykyforov, nesta terça-feira, de acordo com a publicação ucraniana Liga.net.

"Sem os referendos, ainda há chance de uma solução diplomática. Depois dos referendos, não", disse Serhiy Nykyforov, segundo a Liga.net.

Ele fez os comentários em resposta ao anúncio de autoridades russas instaladas em quatro regiões ucranianas ocupadas sobre planos para referendos nos próximos dias para adesão formal à Rússia.

Mykhailo Podolyak, assessor do presidente da Ucrânia, escreveu no Twitter que quaisquer referendos devem ser acompanhados por um aumento nas sanções econômicas à Rússia e fornecimento de armas para a Ucrânia, incluindo mísseis ATACMS que têm um alcance maior do que qualquer sistema de armas ucraniano conhecido no momento.

"O Kremlin se opõe ao fornecimento de tanques modernos e ATACMS para a Ucrânia? É hora de entregá-los", disse.

