Coreia do Sul e EUA fazem exercício militar após míssil norte-coreano

A Coreia do Sul e os Estados Unidos (EUA) iniciaram exercícios marítimos conjuntos com um porta-aviões norte-americano nesta sexta-feira (7), disseram militares sul-coreanos, um dia depois de enviar caças em reação a aparente exercício de bombardeio norte-coreano.

Os exercícios marítimos ocorrem nas águas da costa leste da Coreia do Sul hoje e amanhã, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. Os exercícios são realizados depois que a Coreia do Norte lançou um par de mísseis balísticos no mar, nessa quinta-feira, e depois mobilizou aviões de guerra perto da fronteira com o Sul.

"Continuaremos a fortalecer nossa capacidade operacional e prontidão para responder a quaisquer provocações da Coreia do Norte, por meio de exercícios conjuntos com o USS Ronald Reagan Carrier Strike Group", acrescentou..

O grupo de ataque dos EUA já participou de exercícios trilaterais de defesa antimísseis com navios de guerra do Japão e da Coreia do Sul nesta semana, motivados por um teste, na terça-feira, em que a Coreia do Norte lançou míssil balístico que sobrevoou parte do Japão.

Autoridades de defesa de Japão, da Coreia do Sul e dos Estados Unidos discutiram os últimos desenvolvimentos em uma ligação na sexta-feira. Condenaram os lançamentos norte-coreanos e concordaram que os recentes exercícios marítimos trilaterais melhoram sua capacidade de responder à Coreia do Norte, disse o Ministério da Defesa da Coreia do Sul em comunicado.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.