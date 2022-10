Coreia do Sul e EUA lançam mísseis em resposta à Coreia do Norte

A Coreia do Sul e as Forças Armadas dos Estados Unidos (EUA) dispararam uma saraivada de mísseis no mar, em resposta ao lançamento de um míssil balístico da Coreia do Norte sobre o Japão, confirmou Seul nesta quarta-feira (5). O teste de maior alcance de Pyongyang até hoje gerou críticas no mundo.

A Coreia do Norte, que tem armas nucleares, testou um míssil balístico de alcance intermediário (IRBM), enviando-o sobre o Japão pela primeira vez em cinco anos e provocando a emissão de alerta para que os moradores do país se protegessem.

Tropas sul-coreanas e americanas realizaram exercício de mísseis em resposta, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Cada lado disparou um par de mísseis balísticos de curto alcance ATACMS fabricados nos EUA, de acordo com nota.

As Forças Armadas norte-americanas confirmaram separadamente que um míssil sul-coreano Hyunmoo-2 falhou logo após o lançamento e caiu, mas não causou vítimas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, condenaram o teste da Coreia do Norte nos "termos mais fortes". A União Europeia chamou o lançamento de "ação imprudente e deliberadamente provocativa", e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, condenou o ato, chamando-o de violação das resoluções do Conselho de Segurança.

Os EUA pediram ao Conselho de Segurança da ONU uma reunião sobre a Coreia do Norte para esta quarta-feira, mas diplomatas disseram que China e Rússia se opõem a uma discussão pública do órgão, formado por 15 membros.

